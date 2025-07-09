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第4屆原創IP風雲榜 漫博揭榜TOP IP獎

中央社／ 台北9日電

為推廣本土作品，中華動漫出版同業協進會主辦「原創IP風雲榜」邁入第4屆，入圍名單評選出11部漫畫與10部小說，將在漫畫博覽會中選出TOP IP獎前三名及佳作。

中華動漫出版同業協進會今天更新公告第4屆原創IP風雲榜入圍名單，漫畫組中入圍作品包含即將影視化的「引路人」、前進韓國連載的「要是未曾相遇就好了」、網路人氣漫畫「妖怪五星好評」及「難搞的戀愛體質」等。

小說組入圍名單可見奇幻、懸疑題材風行，如描寫喜愛蒐集他人垃圾的大學生偶然發現斷肢的「異常」、結合台灣史前時代遺址文化與原民傳說題材的「靈首村」、將連續殺人魔故事設定於台北的「童探Bodacious！：三界火宅」等。

中華動漫出版同業協進會透過新聞稿表示，此次共有48部漫畫及56部小說參與評選，並與文化內容策進院攜手合作，漫博會中將首次在文策院籌畫的台灣漫畫館共同展出，最終得獎名單預計於24日漫博頒獎典禮上揭曉。

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