中小學教師荒…這年再遇退休潮 教育部對策曝光

國內中小學近年面臨嚴重的「教師荒」，教育部長鄭英耀今於全國教育局處長會議會後表示，教師一個世代約以30年計算，評估下一波中小學教師退休潮應在2031年。學特司長武曉霞表示，有鑒於近年學校不易招聘STEM或自然科教師，對此，教育部也規劃彈性聘用管道，具業界資歷者也能進入教學現場，預計115年起聘任。

武曉霞指出，近年半導體、AI等業界吸引力強，致學校不易招聘STEM或自然領域教師，或部分具業界經驗者較晚才想當教師，正好能夠對應到教學現場缺乏的人才，因此教育部規劃引導相關系所畢業且具業界資歷，或曾任大專校院相關科系的講師、教授，推出彈性聘用管道，如免修職前學分、免考試實習等，藉此引入擔任專業技術教師，預計於115年起聘任。

鄭英耀也指出，如部份業界人士可能50歲後想轉換跑道，或鼓勵退場大專校院的理工科教師可轉任高中職任STEM教師，由教育部提出方案，鼓勵其轉任中小學。

武曉霞也說，近年外界認為教學現場正面臨教師荒，但縱觀近五年師資生，除了疫情年份外，均逾六成於第一年就擔任教師；而教師非退休離退者，近三年也未大規模增加，教育部會持續關注。

但武曉霞也坦言，近年確實師資分配有些許問題，對此，教育部於114學年度也核予國小職前師資生名額增量約160名、特教約120名，並核予中等類科在自然領域、科技領域及部分技術群科，如機械群、電資與電子群、土木與建築群、化工群等，職前增量名額約300名。

再者，武曉霞也說，教育部近年也開設各類學士後教育學分班，自114年擴大各類科學士後教育學分班開班數量，鼓勵社會人士投入教職，114學年度，學士後教育學分班核定招收人數約1300人，已是113年、150人的八倍。未來會持續關注教師的質與量，讓教學現場落實新陳代謝。

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