30年一輪…下波教師退休潮恐在這年 教育部長揭對策

教育部長鄭英耀今天表示，從改制國中以來，大約每30年會有一波教師退休潮，最近的一波預計是民國120年左右。因應可能的新陳代謝，將從增加彈性聘用管道等著手，引入業界人才。

教育部今天在嘉義市舉辦全國教育局處長會議，鄭英耀會後接受媒體聯訪，被問及少子女化等因素影響，近年各縣市越來越難找到足夠的教師，且越來越多許多師資培育生沒有投入教職，新陳代謝出現難題。

對此，鄭英耀分析，民國57年國民教育改革（指推動9年義務教育），初中改制成國中後，補了大量的中學教師，而這些人在滿足退休年齡後，約在民國90年左右形成一波退休潮，又再補入大量教師。如果以30年為一個世代，預計下一波退休潮會在民國120年左右。

鄭英耀表示，台灣近年透過多元師資培育，培養大量滿足教育現場需求的優質人力，但隨著時代的轉變，許多教學典範也在改變，是時候思考一些實驗的培育模式。

舉例來說，台灣科技業人才需求眾多，導致許多理工科教師、師培生放棄教職，改到科學園區上班。然而，也有很多產業人才在40、50歲之後，想轉換教育體系作育英才。鄭英耀說，教育部將提供彈性的機制，透過轉任獎金等方式，鼓勵這些人才進入中小學服務。

教育部師資培育及藝術教育司司長武曉霞補充，因應半導體、AI等業界吸引力強，導致學校不易招聘STEM（科學、科技、工程、數學）領域教師。教育部將引導相關系所畢業且具業界資歷，或是曾任大專校院相關科系教師的人才，在強化必要教學知能後，就能進入中小學擔任專業及技術、教學支援老師，而不像一般教師須經實習等程序，預計115年起聘任。

另外，武曉霞也提到，114學年度起也加強增量培育師資生，國小增160名、特教增120名，中等師資類科在自然、科技等領域增300名。同時也擴大開設各類科學士後教育學分班，鼓勵社會人士投入教職，114學年度核定招收約1300人，是為113年的8倍。

其餘策略還包括讓台師大以公費培育工業類科專長師資，以及由屏東大學辦理原住民國小師培公費專班等。武曉霞強調，近年師資生在取得教師證的第一年，任教率都達6成以上，且有提升的趨勢，並沒有出現部分媒體報導的大幅流失的情形，但還是會透過積極充實各類專長師資，確保教學人力穩定。

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