學校光電屋頂防颱標準12級風 丹娜絲颱風後加嚴聲浪起
受丹娜絲颱風影響，南部部分光電場也受損，影響發電。台南市國中小學幾乎屋頂都有光電設備，或設光電風雨球場，教育局表示，確實有光電板被吹落，但未波及到附近民宅。未來會要求廠商落實巡檢，特別是颱風來之前，除巡檢，若因發現有問題，還必須做好加固，確保安全。有校長也建議應提高防風標準。
台南市教育局表示，全市200多所國中小配合政策，都用屋頂、球場、停車場設置光電，並依照防風規範設置，用途係數為1.1，屬於重要設施等級，高於一般建築如住家、大樓的標準，依照防風標準每秒風速32.5公尺，可耐12級風。因這些光電設備由廠商管理，目前尚無學校回報光電設備受損，但確實有部分學校的光電板被吹落，影響到發電，另有學校屋頂鐵皮被吹落，也造成光電設施受損，目前正統計中。
有位校長說，該校屋頂光電設備有幾片光電板被吹落，掉在操場上，因為電線被扯斷，暫時無法發電，必須等修復後才能發揮發電功能。有校長表示，以這次颱風超過13、14級的強風，若在市區因建築物多，學校四周有高樓大廈阻擋強風，風力會較小，但偏鄉小校因四周可能較無大建築阻擋，風力就會較強，以這次颱風從台灣海峽迎面而來，濱海偏鄉小校受影響較大，要求廠商在颱風前落實巡檢很重要。
也有校長說，在與廠商簽訂光電契約時，有特別加註，當中央氣象署發布颱風警報，廠商就必須在颱風來之前到場巡檢，確保光電設備安全。由於未來極端氣候頻率增高，而類似從西部而來的颱風也不會只有一次，教育部推動學校利用屋頂、球場、廊道設置光電設備，應該提高光電設備的防風標準。
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