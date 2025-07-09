教育部推13篇識讀中國大陸教材 預計9月開學陸續上路

因應中國大陸國安威脅，總統賴清德今年四月間指示，教育部等應全面深化青年學子對中國大陸的識讀教育。114學年全國教育局處長會議今在嘉義市登場，教育部表示，目前已完成13篇補充教材，編輯團隊正在針對意見修正中，目前社會科教師也已一併進行研習增能。

教育部日前表示，現行課綱中就已有相關識讀中國學習條目，如公民課程包括中國大陸政治特性與挑戰，以及經濟發展如何影響區域和平、台海兩岸關係等，教育部也正研發教材，屆時將提供學校用於教學輔助、補充。

教育部長鄭英耀今天接受媒體會後聯訪時表示，目前已完成13篇識讀中國教材，初步完成審查，編輯團隊正針對審查意見修正中。主任秘書林伯樵則指出，教材內容包括識讀中國、國家認同、媒體識讀等面向，屆時將結合現行課綱實施，屬於額外提供的教學資源，但不會因為教師不使用就被懲罰。

林伯樵舉例，如去年12強棒球賽奪冠，國人多歡欣鼓舞，但學生也可能產生疑問，如是否某些場合不能使用國旗？或很難表述國家現況。而當社會科談論到國家演進等議題時，就能將識讀教材融入引導學生討論、思考。

林伯樵也強調，該教材類似融入式、素養化的案例，讓教師上課時有一現況案例可以參考，以此增加課程討論的豐富度，不會限制教師能否用於考題中。13篇教材近期陸續通過審核，預計今年九月新學期開學將可望陸續上路。 教育部表示，目前已完成13篇識讀中國補充教材，編輯團隊正在針對意見修正中，目前社會科教師已一並進行研習增能。記者許維寧／攝影

商品推薦