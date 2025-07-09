推動AI教育！桃園「高中智慧AI中心」揭牌 整合三大教育核心
桃園市政府建置「高中智慧AI科學教育中心」，提升學生AI科學智慧教育，桃園市長張善政今赴市立永豐高中出席揭牌儀式，表示桃園是智慧城市與先進製造的重要基地，教育中心內設置6組國際大廠達明機器人，希望導入最新的協作型機器人技術，強化產學合作，打造具國際競爭力的AI科學教育平台。
桃園市教育局指出，今揭牌的高中智慧AI科學教育中心整合三大教育核心，包括人工智慧、生活科學、智慧機器人應用，希望建構完整的「高中智慧AI科學教育認證制度」，並發展多元化的AI機器人課程模組與教材，依據學生程度區分為基礎、進階、專題應用三個層級，以逐步深化學生科技素養。
教育局表示，中心內建置6組機器手臂，未來將透過與達明機器人的合作，讓學生能在校內操作智慧協作機器人，並接受來自業界的專業指導，累積實務經驗與職場探索力；未來也將搭配市府推動的AI教育認證機制，結合達明機器人所提供的檢定資源，協助學生取得實務導向的專業證照。
智慧AI科學教育中心已於6月18日辦理教師及學生種子培訓共30人次，將於9月中旬辦理教師智慧AI科學教育中心認證及課程手冊，為桃園學子建構完整課程，學校預計規畫於多元選修開課，讓學生能多接觸機器人實作並與科學結合。
另永豐高中自今日起舉辦為期3天的「114年高中生國際科技夏令營」，與來自各校的高中生一同參與工作坊體驗，營隊採「黑客松」（Hackathon）形式辦理，學生在短時間內密集進行專案開發與問題解決，探索AI技術於永續發展議題的應用；奧丁丁集團創辦人王俊凱、美國矽谷研究人員及新創企業主管受邀來台親自授課，為桃園學子開啟國際科技視野。
▪高三生升學最後關卡！114分科最齊全攻略 從報名到考試規定一次掌握
▪114年分科倒數衝刺！首次加考數乙 8科重點、答題技巧全收錄
▪放棄北一女！她對媽連吼3句話秒選附中 網見後續：做什麼都會成功
▪提前逾20分鐘警告「大地震要來了」！日本科學家找到預警新線索
▪電機系讀3年「沒成就感」想鬼轉 大四生掙扎考研or工作…網：別受限
▪名校+熱門科系=人生起飛？「四大電機」碩士生吐心聲：希望你不會成為下一個
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言