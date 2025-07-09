推動AI教育！桃園「高中智慧AI中心」揭牌 整合三大教育核心

桃園市政府建置「高中智慧AI科學教育中心」，提升學生AI科學智慧教育，桃園市長張善政今赴市立永豐高中出席揭牌儀式，表示桃園是智慧城市與先進製造的重要基地，教育中心內設置6組國際大廠達明機器人，希望導入最新的協作型機器人技術，強化產學合作，打造具國際競爭力的AI科學教育平台。

桃園市教育局指出，今揭牌的高中智慧AI科學教育中心整合三大教育核心，包括人工智慧、生活科學、智慧機器人應用，希望建構完整的「高中智慧AI科學教育認證制度」，並發展多元化的AI機器人課程模組與教材，依據學生程度區分為基礎、進階、專題應用三個層級，以逐步深化學生科技素養。

教育局表示，中心內建置6組機器手臂，未來將透過與達明機器人的合作，讓學生能在校內操作智慧協作機器人，並接受來自業界的專業指導，累積實務經驗與職場探索力；未來也將搭配市府推動的AI教育認證機制，結合達明機器人所提供的檢定資源，協助學生取得實務導向的專業證照。

智慧AI科學教育中心已於6月18日辦理教師及學生種子培訓共30人次，將於9月中旬辦理教師智慧AI科學教育中心認證及課程手冊，為桃園學子建構完整課程，學校預計規畫於多元選修開課，讓學生能多接觸機器人實作並與科學結合。

另永豐高中自今日起舉辦為期3天的「114年高中生國際科技夏令營」，與來自各校的高中生一同參與工作坊體驗，營隊採「黑客松」（Hackathon）形式辦理，學生在短時間內密集進行專案開發與問題解決，探索AI技術於永續發展議題的應用；奧丁丁集團創辦人王俊凱、美國矽谷研究人員及新創企業主管受邀來台親自授課，為桃園學子開啟國際科技視野。

永豐高中舉辦「114年高中生國際科技夏令營」，桃園市教育局邀請美國矽谷研究人員及新創企業主管等來台親自授課，為學生開啟國際科技視野。記者周嘉茹／攝影 高中智慧AI科學教育中心內建置6組機器手臂，未來將透過與達明機器人的合作，讓學生能在校內操作智慧協作機器人，並接受來自業界的專業指導。記者周嘉茹／攝影

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