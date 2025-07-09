北市學生參觀全國技能競賽玩闖關 可抽無人機大獎
鼓勵學生認識技職教育、培養興趣，台北市教育局今天宣布推出「小老闆出任務：技能闖關GO！」活動，北市學生於17到19日參觀全國技能競賽、玩闖關體驗，即可抽無人機等大獎。
台北市教育局發布新聞訊息指出，第55屆全國技能競賽將在南港展覽館舉行，為鼓勵學生前往觀賽、認識技職教育，從而培養興趣，特別規劃活動。
教育局說明，學生於活動期間，持「台北市數位學生證」，至南港展覽館1館與2館教育局服務台刷卡完成指定任務，即可參與i抽大獎活動，獎品包含iPad、Apple Watch、無人機及商品禮券等90項，得獎名單31日公告於教育局網站。
教育局指出，全國技能競賽為全國年度規模最大、最具指標性的職業訓練與技職教育競賽，共設青年組56職類、青少年組13職類，涵蓋製造、工程、營建、資通訊、運輸、服務、藝術時尚等7領域，合計69項技能職類，展現產業所需技術的實作能力。
教育局表示，台北市技術型高中共計109名學生代表參與33項職類競賽，各校選手正在密集受訓，其中冷凍空調、工業機械及資訊網路技術選手，是今年北市問鼎國手的熱門職類。
教育局提到，2025年亞洲技能競賽11月也將在台北登場，呼籲北市師生持續關注、親臨現場，了解國際職業技術應用與發展現況，掌握技職生涯脈動。
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