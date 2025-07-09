學生身心問題嚴峻 教育部5年規畫4.4億推社會情緒學習

114學年全國教育局處長會議今在嘉義市登場，由國家教育研究院說明社會情緒學習（SEL）中長程（114至118年）計畫，推動面向聚焦於研發與開展在地經驗、人才培力、學校文化與環境、跨系統連結與推廣傳播等5面向。教育部學特司長吳林輝則表示，計畫年初才公布，尚未編列專門預算，因此由學特司等單位從現有預算分配，第一年各單位合計約4000萬，115年預算正在編列，預計未來每年至少投入1億，5年約4.4億。

國教院副研究員林哲立表示，近年數位科技帶來便利，但也造成學生注意力不足、心理問題日益嚴峻；又國內學生課業、PISA等學力檢測表現佳，但情意表現、自信等則較低落，始認為SEL相當重要。

林哲立指出，SEL五大面向包括自我覺察、自我管理、社會覺察、人際關係和負責任的決定，國教院研議於5大面向推動，「研發與開展在地經驗」包括建立評估與追蹤系統，並系統性規畫研發中小學及幼兒園等各類課程；「人才培力」一項上，則包括培育種子教師、涵養職前教師社會情緒學習知能，並支持大專校院校教職員與學生的社會情緒知能發展。

至於「學校文化與環境」，林哲立則說，包括結合各領域科目教學和班級經營實施，營造有幸福感、韌性與友善的校園環境。

吳林輝說，初步規畫先由國教院研發教案，會視國外課程以及國內現有推動狀況，預計研發一本土化課程，並找國高中幼兒園等擔任試教基地。人才培育上，預計由各縣市找大學、民間團體協助，進一步規畫種子教師培訓課程，但預計培訓人數尚無詳細數字，還要視各縣市需求討論。

吳林輝也表示，培訓教師可回到學校成立社團、營造校園文化，並應用於班級經營，相信對教學與輔導管教等均可派上用場；再者，跨系統連結也不能只靠學校，希望也能包含社區大學，以此推廣到家庭、社區，但屆時「不希望用量化的角度來談。」而是實際應用，待有成果時，則會辦理國際研討會，對外分享。

新北市政府教育局科長曹孝元表示，新北市分3年計畫推動SEL，由市府攜手民間，包括提升學生心理韌性、教師情緒支持以及家庭和諧。新北市已發布社會情緒學習系統性指引，已辦理破百場研習，並於國小端針對教師推動情緒行為團體，由輔導老師跟導師互動，引導學生建立正向的行為習慣。

花蓮縣三民國中林國源說，東方人不太揭露情緒、也不太想理解他人，對於身邊人的情緒與想法都主要靠「猜」。對此，學校以策略帶動文化，如透過作業先要求學生寫下人生中最孤單、憤怒等時刻，帶領學生察覺情緒背後的原因，並於聯絡簿書寫當天的心情，「當學生可以描述情緒，就可以練習調控。」

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