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多益台灣考生平均分數增13分 創歷史新高
TOEIC（多益）台灣區總代理忠欣公司今天指出，2024年台灣考生聽力與閱讀測驗平均分數達581分，較前一年提升13分，創歷史新高。
忠欣公司今天發布新聞稿指出，近年台灣考生的實力持續成長，2024年統計，聽力與閱讀測驗的整體平均分數達581分（滿分990分），較前一年（2023年）提升13分；與2015年相比，更是提升了49分。
至於TOEIC口說測驗，台灣考生的整體平均分數為145分（滿分200分），寫作測驗的整體平均分數則為157分（滿分200分），也都較前一年略有提升。
忠欣公司分析，15到17歲考生的成績進步最為突出（平均622分，較前一年增38分），與入學制度和高中學習歷程有關。25到29歲考生分數則是最高分的年齡段（平均634分），與進入職場的需求有關。
忠欣公司指出，台灣考生在亞洲區的表現維持水準，近年企業對需要國際交流的職位，例如專案管理、業務、國貿人員以及航空業的飛行員職缺，都將口說測驗納入招募條件，可見英語的口說能力越來越受到重視。
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