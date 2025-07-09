全國教育局處長會議嘉市登場 聚焦社會情緒學習

114年度全國教育局處長會議今天在嘉義市登場，針對近來社會關注的校園霸凌、學生自傷事件，教育部將「社會情緒學習」列為會議焦點，討論如何幫學生覺察情緒、加強人際溝通。

22縣市教育局處長今天會集在嘉義市開會，共同討論全國性的重大教育議題。教育部長鄭英耀會前接受媒體聯訪和會議一開始的致詞時，都提到「社會情緒學習（SEL）是本次的會議的重點之一。

鄭英耀表示，現在的學生受到3C影響，也包括家長在內，都需要透過教育的協助，理解並覺察自己的情緒，有更好的自我情緒管理，並進一步涵養同理心，加強人際溝通和互動技巧，讓生活和學習品質都能更好。

鄭英耀相信，當校園是一個支持、溫暖的環境，學生學習可以更有效。許多縣市已經將SEL當成教育特色發展，不僅侷限於學校，也將社區納入，讓民眾能夠彼此支持，讓學校成為社會最好的支撐力量。

嘉義市長黃敏惠致詞時提到，嘉義市雖然面積小，但以人口密度而言是全台第二高，且從早期就開始重視教育發展。她認為，教育是一項最具挑戰性的工作，社會上的各種問題，都可歸到教育的問題。她也認同「社會情緒學習」的重要，相關政策和舉措都需要跨單位合作，例如將衛生單位一同納入。

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