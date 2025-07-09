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「連試教都沒有」台大男應徵家教屢碰壁！網揭1關鍵原因

聯合新聞網／ 綜合報導
老師示意圖。圖／AI生成
老師示意圖。圖／AI生成

想提升成績，除了補習班，家教也是不錯的選擇。不過一名網友發文表示，自己在補習班當輔導老師的評價都不錯，但是徵家教學生卻從來沒有下文，讓他非常不解。

一名就讀台大的網友在Dcard發文表示，自己念的是文組中分數最高的系，也有在補習班擔任輔導老師，學生評價也不錯，但是去應徵家教卻從來沒有下文，連試教的機會都沒有，讓他非常挫折，「想來想去都不清楚問題出在哪。薪水開的中規中矩，應屆成績非常漂亮，跟其他人比必定不差，總不會是長相問題吧」。

對此許多網友直接點出核心問題：不是女生，「很多家長會不挑男的，沒辦法案例太多，就算再怎麼清廉正直，男家教就是會被部份家長貼上標籤」、「性別的問題」、「家教要找學生，女生比男生有優勢和歡迎」、「不是女生真的有差，然後體感上理組比較容易找得到家教，畢竟理科的科目比較多，機會當然比較大」。

不過也有許多人認真幫忙分析，「現在不看校，系要正確才行，頂大招牌其實沒什麼用」、「我覺得是太挑欸，雖然我是女生，但剛開始的時候通勤一小時教一小時我也去，然後家長就有時候會主動爆金幣或是介紹給朋友，後來就越來越好接了」、「多在家長發文後快速私訊，幾乎都這樣找到的，很少靠自己發文找到家教」、「覺得現在的家長可能也開始在乎『會不會教』這件事，所以有師資背景的會比較好找」、「科系問題。我大學四大理工的，身邊同學想要接家教的都找得到，還有遇到一個禮拜有六天都要上課的，畢竟通常會補的科目是數學理化，這兩科不太可能找文組的吧」。

台大 女生 家教 性別 文組

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