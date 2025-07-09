丹娜絲重創嘉南縣市校園 鄭英耀宣布首波援助緊急搶修經費
丹娜絲颱風重創嘉南縣市，放暑假，校園樹木倒伏嚴重，部分校舍及設備災損，教育部長鄭英耀上午出席嘉市耐斯王子大飯店舉辦的全國教育局（處）長會議，會前受訪說，颱風造成校園2億6千萬元災損，國教署分別援助首波緊急搶修經費，嘉縣及台南市各450萬元，嘉市180萬元，協助校園重建。
鄭英耀由嘉市長黃敏惠、教育處長郭添財陪同受訪，他說，丹娜絲颱風重創嘉南縣市，以嘉縣、台南市校園最嚴重，彰化也豪雨受災，國教署統計災區縣市府提報災損撥款援助，目前回報災損共計2億6千萬元，國教署援助首波緊急搶修經費。
嘉市各校受嚴重衝擊，全市有31所學校提出災損通報，包含國中8所、國小20所及幼兒園3園。多所學校傳出樹倒、門窗損毀、車棚掀開、遊具損壞與圍牆倒塌等災情，部分地區面臨停電狀況。截至昨天上午，預估災損復健經費逾3500萬元。
黃敏惠說，丹娜絲颱風威力驚人，感謝各校教職員與維修團隊風雨過後全力搶修，市府將持續協助校園災後重建，積極向中央爭取補助經費，期盼最短時間完成修繕工作，讓嘉義市孩子們擁有安全安心的學習環境。
教育處長郭添財表示，市府第一時間啟動災後復原機制，與其他縣市協調支援資源，針對辦理全國性考試、跨縣市活動學校場地，優先動員市府團隊連夜應變，確保順利進行。各校動員教職員工與志工團，同步展開搶修清理作業，確保學校安全與環境衛生。台電嘉義區處搶通供電，讓學校師生能安心返校上課。
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