丹娜絲釀教育單位災損約2.6億 教育部：災害重建啟動緊急撥款

114學年全國教育局處長會議今天在嘉義市登場，受到丹娜絲颱風影響，教育部也統計，截至昨日傍晚18時，全台教育相關單位災損約2.6億，教育部國教署已針對災害重建啟動緊急撥款。

教育部長鄭英耀今天受訪時表示，颱風日前從嘉義布袋登陸，嘉義縣、台南市等災損嚴重，國教署已針對災害重建啟動緊急撥款機制，撥給台南市、嘉義縣各450萬，嘉義市180萬，以及彰化縣300萬元補助。

鄭英耀也說，各縣市若還有需求，教育部也能再向行政院工程會申報，將經費撥款至地方。教育部會從快從速並與地方政府合作，讓學校盡快恢復教學。

嘉義市長黃敏惠也表示，丹娜絲颱風對嘉義縣市而言都是百年一遇，「但教育不能慢。」目前致力讓各地區恢復通電，以因應即將到來的分科測驗考試以及公務人員高考三級考試。

此外，因應近年學生自傷、霸凌等事件頻傳，今年教育局處長會議聚焦「社會情緒學習」。鄭英耀也表示，綜觀3C世代面臨的問題，SEL（社會情緒學習）是讓青少年能理解並覺察自身情緒，且也能察覺他人，具備同理心之餘也能有更好的自我情緒管理，並適度地落實人際互動，讓人際處理、學習等都能擁有更好的品質。

鄭英耀也說，108課綱講求自發、互動、共好，同樣也是圍繞著SEL的精神，鼓勵青少年察覺自我情緒、意圖、想法。教育部也致力創造於友善的校園，除了學生外，也鼓勵教師能理解、察覺學生的情緒和心理狀態，相信校園具備友善的支持，能讓學生學習更有品質。

鄭英耀表示，SEL是今年局處長會議很重要的精神，部分的縣市已將SEL當作地方特色發展，不僅納入學校，也納入社區，相信對學校與社會而言SEL會是最好的支撐力量。

商品推薦