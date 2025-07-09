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高中職免試入學 招生缺額增2成

聯合報／ 記者董俞佳／台北報導
高中職免試入學昨放榜，今年錄取率高達百分之九十九點六三，創近六年新高。記者杜建重／攝影
高中職免試入學昨放榜，今年錄取率高達百分之九十九點六三，創近六年新高。記者杜建重／攝影

高中職免試入學昨放榜，今年總計十一萬四二五七人報考，錄取十一萬三八三五人，錄取率高達百分之九十九點六三，創近六年新高，招生缺額則近四點六萬個，較去年成長兩成。教師團體表示，少子化已是不可逆趨勢，缺額持續在新高點，應該減少班級人數，邁向精緻化教育。

今年免試入學一般生實際招生名額為十五萬七五○四人。根據教育部統計，全國平均錄取率為百分之九十九點六三，再創歷史新高，不過仍有四二二人落榜，以基北區二一三人最多。

若細看全國十五個就學區，則以花蓮區、台東區、澎湖區、金門區錄取率皆為百分百最高；嘉義區百分之九十九點二、基北區百分之九十九點二七、彰化區百分之九十九點四七則相對較低。雖然錄取率創新高。

特色招生考試分發入學昨也放榜部分，教育部表示，一一四學年度有基北區、桃連區及嘉義區等三區辦理，六所學校總招生名額一九五名，一六五人報名，合計錄取一三一名，總錄取率百分之七十九點四，比去年增加兩成。

全教總高中職主委巫彰玫表示，少子化下，錄取率再創新高已不足為奇，且整體是不可逆的趨勢，這次許多區域都出現百分之百的錄取率。至於基北區未錄取人數較多，分析應該是明星學校效益的關係，少數學生對學校期待較高，就未填不想去的學校，因此出現未錄取人數，而不是沒有學校可以讀。

今年缺額維持在相對高點，且比去年成長兩成。巫彰玫則說，少子化已經是不可逆的趨勢，應邁向精緻化教育，呼籲高中職應該降低班級人數，銜接國小中的人數。

全中教理事長史美奐表示，現在錄取率將近百分之百是自然的，落榜者可能是去國外升學或者進入特殊學校，否則一定都有學校。

他也說，一○八課綱希望老師給學生更多指導、做學習歷程檔案資料，同樣地，班級人數也應該同步下降，才更能精緻化教學。以台北市的高中來說，一班滿班卅四人，其實還是算高。

國教署則表示，本學年度錄取率與往年變動仍屬穩定及略微成長，另也提醒錄取學生務必依學校規定時間及方式報到。

免試入學 少子化 會考 高中生

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