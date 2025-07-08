今年新增AI類別 新北高中職圓夢計畫開放報名

新北市教育局高中職圓夢計畫邁入第三年，今年以「AI × Dream × Maker」為主題，增設AI創夢類別，總獎金高達23萬，即日起開放報名。首屆圓夢計畫代表、總統教育獎得主林意婷，以鏡頭記錄社會議題，她勉勵學弟妹活在當下、想像未來，以勇氣與行動實現夢想。

教育局表示，第三屆新北圓夢計畫將以AI × Dream × Maker為主題，增設AI創夢類別，鼓勵學生運用人工智慧提出創新提案，回應未來社會變革。今年五組高中職團隊從科技教育、循環經濟到社會服務，以行動落實夢想，證明每個青年的想法都可能成為點亮世界的燈火。

圓夢計畫代表、總統教育獎得主林意婷今現身分享，她以越南新二代身分出發，拍攝紀錄片「裴玉美的女兒」感動全場，目前就讀台藝大電影系，近期參與警犬紀錄片，持續以鏡頭記錄社會議題，她勉勵學弟妹「活在當下、想像未來」，以勇氣與行動實現夢想。

教育局說，五組團隊中，樹林高中「IDEER GIRLS」團隊關注女性在工業與機器領域參與度，五位女生成立「一日女力科技體驗營」，成功吸引十多所國中女生動手繪圖、撰寫程式、操作機具，最後完成一隻極具未來感的仿生獸；瑞芳高工「水電先蜂」團隊深入社區，為獨居長者免費修繕水電。

光復高中謝文捷則用Discord 伺服器創建「零件共享站」，整合二手電子零件資源，從系統建置、平台維運到行銷擴散，展現青年版的綠色創業；裕德高中推翻防災教育，只能坐在課堂聽講模式，透過桌遊讓孩子在遊戲中學習防颱知識。另雙溪高中「呷啥貨？」團隊關注長者共餐議題，帶著學生策劃溫馨共餐活動。 首屆圓夢計畫代表、總統教育獎得主林意婷，以鏡頭記錄社會議題，她勉勵學弟妹活在當下、想像未來。圖／新北教育局提供

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