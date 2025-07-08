小四生教室在5樓下課來不及玩 議員指新北近1成班級違規

新北近年持續優化校園遊戲環境，有家長怨嘆，4年級孩子教室被安排在5樓，無法在短短的下課時間抵達遊戲場遊玩。市議員鄭宇恩說，新北有85校有中低年級是使用四樓以上教室，班級數比例約近1成，恐違反國土署規定，呼籲教育局全面盤點檢討。

據國土署建築技術規則建築設計施工編第134條，四層以上教室僅供高年級使用，有家長陳情，三年級小朋友被安排在五樓的教室上課，下課外出活動受限。市議員鄭宇恩調閱資料，發現新北市轄內公立國小212校、7802班，有85校、717班中低年級是使用四樓以上教室，班級數比例約近1成。

鄭宇恩指出，造成此情況的主因，包括校舍空間不足、校舍一至三樓常被用作幼兒園、特殊教育班、托嬰中心或公益用途，壓縮中低年級教室配置的彈性。以淡水區為例，因整體教育資源相對不足，近年人口增加，市府為避免衍生新設校的需求，多半要求現有學校班級數開好開滿，縮到部分社團教室使用，連帶造成部分學校將中低年級安排到四樓以上教室。

鄭宇恩強調，校園空間使用應以安全優先並與公益並重，除全面盤點檢討，盡可能讓中低年級依法回到低樓層上課，長期來看則應持續增設中低樓層教學棟，照顧孩子的學習與安全需求。

淡水新興國小校長李連成說，學校之前都是額滿學校，低年級以二三樓為主，3年級盡量安排在三樓，但4年級以上因校舍有限，會安排在四、五樓。此外，學校也考量學生到達操場距離，安排4年級在最靠近操場的四、五樓。

李連成認為，新興國小今年減兩班，明年開始可能再減2到4班，若每年都照這樣幅度減班，預估減超過10班，就有機會把4年級調到三、四樓的教室。

教育局說，已針對新北212所國小教室現況盤點，針對尚有中低年級使用高樓層的學校，已要求114學年度擬定具體調整規畫，優先調整至較低樓層為目標，後續新建或改建校舍時，優先評估爭取中低樓層教學棟資源。另考量現行法規，部分校舍一至三樓空間需提供幼兒園、特教班、公托或樂齡使用，為兼顧各類使用者安全需求，會強化避難動線引導機制，每年均辦理2次以上防災避難演練。

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