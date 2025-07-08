快訊

持刀當街殺害妻子、小姨 土城家暴男遭檢聲押禁見

中職／台灣太熱了？李珠珢「俏麗短髮」亮相 粉絲嗨：超級可愛

快訊／台鐵二水林內段路基流失雙線不通 數百乘客遊覽車接駁

聽新聞
0:00 / 0:00

金門家扶啟動獎助學金計畫 助弱勢新鮮人安心入學

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
每年九月開學季，對經濟弱勢的學子來說，是沉重壓力的開始，為了幫助這群孩子安心入學，金門家扶中心將啟動「大專新鮮人獎助學金」助學計畫，誠摯邀請社會大眾一同成為孩子助學人。圖／金門家扶中心提供
每年九月開學季，對經濟弱勢的學子來說，是沉重壓力的開始，為了幫助這群孩子安心入學，金門家扶中心將啟動「大專新鮮人獎助學金」助學計畫，誠摯邀請社會大眾一同成為孩子助學人。圖／金門家扶中心提供

每年九月開學季，對許多家庭而言是孩子邁入新階段的喜悅時光，但對經濟弱勢的學子來說，卻可能是沉重壓力的開始。為了幫助這群孩子安心入學，金門家扶中心將啟動「大專新鮮人獎助學金」助學計畫，誠摯邀請社會大眾一同成為孩子助學人，讓他們都能安心上大學。

金門家扶表示，這項助學計畫，期望能夠協助即將就讀大學一年級的學子們，在開學新學期能有足夠的金錢繳交註冊費、住宿費及生活用品等費用，可以無後顧之憂迎接大學生活。

金門家扶也分享，一位受輔助個案，就讀國立大學美術設計科系的小智，是家中最小的孩子，。儘管哥哥與姊姊已畢業，卻因健康因素無法穩定工作，母親又因長年獨力撐起家計，罹患精神疾病，導致家庭經濟陷入困境。小智不因此自怨自艾，選擇邊讀書邊打工，盼望靠自己的努力減輕家中負擔，他積極爭取獎學金，也如願考上心目中的大學，但因所學科系須添購繪圖設備，使家庭壓力更加吃緊。

家扶指出，每年都有許多像小智一樣努力向學、卻受限經濟條件的孩子需要社會協助。目前「大專新鮮人獎助學金」募款尚有缺口，盼望社會各界踴躍捐助，每一筆捐款都能成為孩子堅持夢想的力量，也為一個家庭點燃希望。

若有意支持金門家扶助學計畫，請洽助學專線082-326139，聯絡蔡寶華小姐。讓我們攜手陪伴弱勢學子走穩求學路，翻轉人生，成就未來。

家扶 金門

延伸閱讀

颱風金門童軍滯留台中 白陽童軍伸援手安排免費食宿

四技二專技優甄審放榜 分發3078人、錄取率43.7%

颱風影響大量旅客滯金門 立委陳玉珍協調軍機助疏運

金門最大民宅修復迎里程碑 料羅吳氏六路厝舉上梁儀式

相關新聞

金門家扶啟動獎助學金計畫 助弱勢新鮮人安心入學

每年九月開學季，對許多家庭而言是孩子邁入新階段的喜悅時光，但對經濟弱勢的學子來說，卻可能是沉重壓力的開始。為了幫助這群孩...

大學性平會 1人負擔8千學生

性平法實施將邁入第廿一年，性別平等學生倡議連線針對大學性平課程開設、性平會組成和量能進行調查，發現校園性平會的遴選標準、...

小四生教室在5樓下課來不及玩 議員指新北近1成班級違規

新北近年持續優化校園遊戲環境，有家長怨嘆，4年級孩子教室被安排在5樓，無法在短短的下課時間抵達遊戲場遊玩。市議員鄭宇恩說...

竹市府公布八大教育施政成果 藍白議員肯定 綠批慢半拍

新竹市府今舉辦新竹好學施政成果記者會，由代理市長邱臣遠主持、教育處長林立生報告包括通學步道優化、校舍整建、數位學習升級、...

丹娜絲颱風17級強陣風橫掃 雲林逾百校受災

丹娜絲颱風重創雲嘉南，雲林縣183所公立國高中小學已有逾百校通報受損，其中以樹倒居多，部分學校財務受損、教室漏水等，縣府...

宜蘭總統教育獎林亭萓雙親離異 沒有任何經濟來源她生命故事讓人感動

宜蘭今年總統教育獎得主林亭萓是位20歲出頭的女孩，幼年時父母離異，父親重殘20年，奶奶也因摔傷住進安養機構，家中沒有經濟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。