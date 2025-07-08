金門家扶啟動獎助學金計畫 助弱勢新鮮人安心入學

每年九月開學季，對許多家庭而言是孩子邁入新階段的喜悅時光，但對經濟弱勢的學子來說，卻可能是沉重壓力的開始。為了幫助這群孩子安心入學，金門家扶中心將啟動「大專新鮮人獎助學金」助學計畫，誠摯邀請社會大眾一同成為孩子助學人，讓他們都能安心上大學。

金門家扶表示，這項助學計畫，期望能夠協助即將就讀大學一年級的學子們，在開學新學期能有足夠的金錢繳交註冊費、住宿費及生活用品等費用，可以無後顧之憂迎接大學生活。

金門家扶也分享，一位受輔助個案，就讀國立大學美術設計科系的小智，是家中最小的孩子，。儘管哥哥與姊姊已畢業，卻因健康因素無法穩定工作，母親又因長年獨力撐起家計，罹患精神疾病，導致家庭經濟陷入困境。小智不因此自怨自艾，選擇邊讀書邊打工，盼望靠自己的努力減輕家中負擔，他積極爭取獎學金，也如願考上心目中的大學，但因所學科系須添購繪圖設備，使家庭壓力更加吃緊。

家扶指出，每年都有許多像小智一樣努力向學、卻受限經濟條件的孩子需要社會協助。目前「大專新鮮人獎助學金」募款尚有缺口，盼望社會各界踴躍捐助，每一筆捐款都能成為孩子堅持夢想的力量，也為一個家庭點燃希望。

若有意支持金門家扶助學計畫，請洽助學專線082-326139，聯絡蔡寶華小姐。讓我們攜手陪伴弱勢學子走穩求學路，翻轉人生，成就未來。

商品推薦