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丹娜絲颱風17級強陣風橫掃 雲林逾百校受災
丹娜絲颱風重創雲嘉南，雲林縣183所公立國高中小學已有逾百校通報受損，其中以樹倒居多，部分學校財務受損、教室漏水等，縣府教育處表示，各校災損目前仍在陸續回報統計中，急需搶險救急的學校會先撥付經費應急。
丹娜絲颱風挾帶強勁風勢過境，雲林縣一度測得全台最強17級瞬間陣風，不僅導致許多家戶停電，校園也出現災損，截至今天中午前，全縣已有120多所公立學校通報受損。
縣府教育處表示，多數學校以樹木傾倒居多，部分財物受損，包括飲水機被吹倒、樹倒樹根導致水管斷裂、教室漏水等，水燦林國小和安分校則是教室防水鐵皮加蓋及停車場鐵皮被吹毀、大埤嘉興國小停電中，大埤國中及北辰國小因校舍施工，部分施工圍籬傾倒，廠商已進場復原。
教育處副處長林慧蓉表示，各校災損目前仍在陸續回報統計中，損失金額尚難估計，因此次校園受損以樹木傾倒居多，若樹倒擋住通道，將請開口契約廠商協助移除，若有珍貴樹種或傾斜需要扶正的樹木，也會予以協助，急需搶險救急的學校會先撥付經費應急，讓校園早日恢復正常運作。
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