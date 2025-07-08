宜蘭總統教育獎林亭萓雙親離異 沒有任何經濟來源她生命故事讓人感動

宜蘭今年總統教育獎得主林亭萓是位20歲出頭的女孩，幼年時父母離異，父親重殘20年，奶奶也因摔傷住進安養機構，家中沒有經濟來源，她相信唯有努力念書才能翻轉生命，一路靠著獎學金和低收入戶的補助，考上國立台北教育大學，成長的故事讓人鼻酸，今天榮獲縣政府給予表揚。

林亭萓的外表看起來比一般年紀孩子成熟穩重，代理縣長林茂盛肯定她逆境中堅持理想，用行動證明困難無法阻擋追夢的步伐，展現堅韌的生命力與助人為善的情懷，感動人心，是生命教育最鮮活的教材，也是所有人的學習典範，期許她帶著希望與勇氣迎向未來，為自己寫下最精彩的篇章。

目前就讀國立台北教育大學心理與諮商系二年級林亭萓，來自低收入戶的家庭，雙親在她小學二年級時離異，法定監護人為爸爸，與印尼的新住民媽媽斷聯，但早在20年前，爸爸就因為地墜樓造成脊髓損傷，成了重度身障者，終生需仰賴輪椅度日，無法工作賺錢，高齡的奶奶因摔傷也成了重度身障者，入住安養機構，靠著補助勉強支應。

困窘的環境、母親的離去、親人的傷病，雖然生活不易，卻成為林亭萓努力讀書的原動力。她想脫離勞碌貧困生活，發憤圖強，努力精進自己；她喜愛讀書和寫作，當書寫和助人之時，找到自己存在的價值，每次拿起筆便覺得自己離光明璀璨的未來更接近了一點，每當幫助他人，都能感受到愛的流動，善良的難能可貴。

林亭萓認為，生命如荒漠之花，若經歷諸多摧殘折騰，不畏阻擾而萌芽，就能成為逆境中最絢麗的光景，未來想成為一名諮商心理師，她堅信一句話：「我們眼裡的苦澀艱難，通常是經過偽裝的祝福。」每個人的生命都會受到考驗，經過教育與諮商後，盼助個案渡過難關，讓苦澀褪去、浮現美好，這是她未來最想做的事，助人並且回饋社會。 宜蘭總統教育獎得主林亭萓自幼雙親離異，父親與奶奶重殘，沒有經濟來源的她努力念書，靠著獎學金與低收補助，翻轉生命，成長故事讓人感動。圖／縣政府提供 宜蘭總統教育獎得主林亭萓自幼雙親離異，父親與奶奶重殘，沒有經濟來源的她努力念書，靠著獎學金與低收補助，翻轉生命，成長故事讓人感動。記者戴永華／攝影

商品推薦