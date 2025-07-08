台灣6成學童性知識不及格 近半上網找答案恐誤導

台灣108課綱將性別平等教育納入核心議題，但據民團調查，台灣6成學童的性知識不及格，在家長避談狀況下，近半學童想了解就會上網Google，恐暴露在誤解及迷思中。

「夢遺會定期發生嗎」、「懷孕時不會有月經」，這些基礎的性知識台灣學童都懂嗎？為瞭解台灣兒童是否具備與自身相關性知識，台灣性別平等教育協會與兒福聯盟今年3月至4月針對台灣五、六年級學童進行調查，今天召開記者會公布調查結果。

根據調查顯示，小學生性知識平均僅53分、近六成不及格，且僅有2%的學童能全數答對，顯示整體性知識水準普遍偏低；調查也呈現，學童自覺最主要的性知識來源為老師或教科書（82.5%），其次為家長（55.5%），而受資訊爆炸影響，自行上網搜尋（49.8%）、YouTuber或網紅（31.2%）及社群軟體（26.5%）等新興媒體也占有一席之地。

不過，來源雖多元，但也顯示正確性堪憂，調查進一步分析，若知識來自老師或教科書，答對題數（6.1題）明顯高於未從此來源學習者（4.9題），顯示正式教學管道的重要性。

兒福聯盟研究暨發展組織處處長黃韻璇表示，調查受測學童身邊大人對性平的態度主要分為三種類型，包含「避而不談型」及「刻板印象型」，有62.8%的學童表示，家中大人從未主動討論「未來對象的性別沒關係」等多元性議題，也有43.5%的孩子聽過「談戀愛或性這些事，等長大再說」等。

黃韻璇說，也有大人展現出尊重多元、願意溝通的態度，有54.2%會向孩子解釋「世界上有些人是跨性別者」，44.1%曾提及「結婚前可能有不同戀愛或性經驗」，這些正向對話有助於孩子建立理解差異、尊重多元的觀念。

記者會現場也播放一段學童街訪影片，當中有學童提及曾上網查過「綠茶婊」、「處女膜」等詞，不會教小孩行動聯盟理事長陳儀表示，自己隨手查了「處女膜」，網路確實有解釋處女膜，但隨即而來的是醫美廣告稱如何修補，也沒有顯示處女膜應正名「陰道冠」等，看不到背後的意義。

陳儀說，網路資訊不一定都是錯的，但卻是片面的，但在現在資訊爆炸情況下，不可能禁止學童上網搜尋，而是應該讓孩子懂得媒體識讀，家長可鼓勵孩子上網查後回頭跟自己討論來建立信任感。

黃韻璇說，性教育的內涵不該僅限於知識傳授，更應涵蓋技能、態度與價值觀的培養，很多家長面對孩子的提問，常以長大就知道、以後再說輕描淡寫，忽略孩子成長過程中的好奇與疑惑，其實只要大人願意正面、開放地跟孩子討論，孩子真的就能慢慢學會尊重不一樣的人，也更能理解多元，這樣整個社會才有可能變得更友善。

面對性知識不足、觀念偏誤與教育落差等問題，性平協與兒盟建議，教育主管機關應強化性平教育課程比重，學校也應鼓勵教師在課堂上正常化討論性別議題，讓學童感到被理解與接納，也鼓勵家長放下害羞與恐懼，主動了解孩子在校的性別課程，與教師互動協調，家庭與學校若能彼此支持、方向一致，孩子就更能培養出良好性別素養與自保能力。

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