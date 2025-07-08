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重要「大木作技術」保存者許漢珍辭世 文化部呈請總統明令褒揚

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
重要文化資產保存技術「大木作技術」保存者許漢珍於7月5日辭世，享耆壽96歲。圖／聯合報系資料照
重要文化資產保存技術「大木作技術」保存者許漢珍於7月5日辭世，享耆壽96歲。圖／聯合報系資料照

重要文化資產保存技術「大木作技術」保存者許漢珍於7月5日辭世，享耆壽96歲，文化部長李遠聞訊深表哀悼及不捨，並表示，許漢珍長期致力於傳統大木作技術，以及廟宇空間木作結網技術傳承，技術精湛，堪稱當代大木作匠師翹楚，文化部將呈請總統明令褒揚，並請文化資產局全力協助家屬治喪事宜。

許漢珍1929年生，業界尊稱「漢珍司」，師承其父許銅爐，17歲入行，為家族中唯一傳承到漢式傳統大木作主持司阜必備的設計、畫稿、落篙、放樣、現場指揮調度等技術者，為臺灣少數的漢式寺廟建築大木作主持司阜。1950年開始從事寺廟興建工作，參與建造、修復約70餘座廟宇，巧妙融合現代鋼筋混凝土建築技術與傳統大木作技術，其學習與執業的歷程，足為臺灣寺廟建築史寫下重要篇章。

「漢珍司」自2011年起致力於大木作技術傳承推廣工作，由文化部文化資產局及國立成功大學建築學系協助辦理「臺灣傳統大木丈篙傳習」、「鋼筋混凝土（R.C.）仿造疊斗式木屋架傳習」、「結網傳習」、「疊斗式大木棟架傳習」等多次傳習課程，並透過傳習課程記錄大木作的施工計畫、落篙、算料等項目，建立起臺灣大木作技術重要基礎資料。2014年經文化部認定為重要文化資產保存技術「大木作技術」保存者，2015年獲頒臺南市政府卓越市民獎，2020年榮獲第5屆國家文化資產保存獎。

文化部表示，許漢珍終身奉獻台灣寺廟建築，留有諸多精彩作品，是與時俱進的寺廟建築大司，並對大木作技術無私無悔的傳承貢獻良多，讓文化資產保存技術得以延續。

建築 文化資產 文化部

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