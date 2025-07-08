屏東小衛星據點 守護學童
屏東縣政府社會處推動「守護家庭小衛星計畫」今年邁入第8年，為社安網的孩子們、隔代教養、單親、新住民等經濟弱勢或身心障礙者等家庭中孩子提供課後照顧支持，全縣共10個據點，屏北到屏南都有，設在社區、學校或教會。
屏東市躍愛全人關懷協會是其中一處，協會理事長林金展說，他以「生活照顧優於學業輔導」核心，期望提供讓孩子安心停靠的「安全基地」。暑假規畫多元課程，包括營隊、親子農場體驗，讓孩子在陪伴中成長。
「這裡不只是課輔班，更是能放心交付孩子地方。」小凱媽媽說，除課業輔導，還有美術、音樂等多元課程，孩子也從信任中建立自信。
學童小璇的爸爸分享，孩子原本因情緒困難在學校逃課，透過學校介紹來到協會，經歷3年陪伴，現在會主動寫作業，還成為活動開心果，「看著她的進步，很感動。」
課輔老師鍾奕霆表示，剛開始帶領孩子，總納悶為什麼不配合，後來才發現，他們不是不做，而是沒有人教。他學會耐心陪伴，他也重視生命教育扎根。
「社會安全網不是口號，是站在第一線，替他們把關守護。」林金展表示，資源有限情況下，非營利組織專業與穩定介入，對這些家庭而言是希望，持續與社會處合作，搭建起讓孩子們安心成長的據點。
社會處表示，讓資源共享，小衛星計畫不會與教育處的夜光天使、原民處課後扶植計畫等相衝突，讓更多學生接受不同資源服務，讓資源不重疊，建構多樣的關懷網路。
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