師資培育公費生公費待遇8/1起提高 年增約7.2萬

師資培育公費生公費待遇8月1日起提高，教育部表示，公費生的「專業成長費」(原「書籍費」)由每學期3,000元提高至5,000元、「生活津貼」倍增，由每月4,300元提高至1萬元，每名公費生1年受領數額預計成長7萬2,400元。

教育部表示，考量近年實習學生學習成本增加和師資需求提升，除已於113年9月13日修正發布「教育部補助師資培育之大學落實教育實習輔導工作實施要點」，將教育實習獎助金提高至每人每月1萬元，以持續鼓勵師資生修習教育實習，本次則調升師資培育公費待遇，以吸引學生投入公費培育，為教育現場注入優秀師資。

教育說明，每年核定約350名師資培育公費生，培育目標是為充裕偏遠及特殊學校地區師資，依據「師資培育公費助學金及分發服務辦法」第8條規定，公費生畢業前須取得B1以上英語相關考試檢定及格證明，及每學年須義務輔導學習弱勢、經濟弱勢或區域弱勢學生，考量公費生語言檢定及教材教具需求，本次將原「書籍費」修正為「專業成長費」、補助基準調整為每學期5,000元，除協助公費生完成規範義務，也鼓勵公費生自行規劃學分課程以外的專業成長。

此外，「生活津貼」將公費生膳食以外的雜項支出與交通移動需求納入考量，將生活津貼補助基準調整為每月1萬元，增加對公費生生活上的支持使其安心學習。期吸引優秀學生投入教師行列，培育優質教師人力投入教育工作，以穩定偏遠及特殊地區學校師資來源，保障學生受教權益。

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