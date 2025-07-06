高中生科展涉抄襲爭議 教師嘆：「教授助攻」加劇不公

近來有高中生的科展作品被檢舉違反學術倫理，引發熱議。實際上，不少全國科展得獎作品多有大學教授在背後指導，導致近年科展難度大幅提升，缺乏資源的學校學生處於劣勢。彰化女中數學老師盧俊豪強調，科學教育就是希望學生能自發接觸科學，如果只局限在金字塔頂端的學生，是失敗的科學教育。

明星高中資深自然科教師指出，該區科展在約廿年前還會鼓勵那些有創意有想法，難度不高、高中生程度就可以做的研究。漸漸地，台北的高中生開始去中研院或台灣大學，用大學的設備儀器做科展研究，科學班的推動也推波助瀾，其他地區學校看到這些作品得到好成績，就會仿效，這也導致科展得獎難度大幅提升。

彰化女中數學老師盧俊豪指導科展十年，他強調，高中生做科展能獲得大學的資源絕對是好事，但相對地，沒有資源的學生就更加弱勢。他知道，一定有普通班學生對科研有興趣也有熱情，就是缺乏資源，所以會鼓勵他們參加科展。

盧俊豪嘆道，很多學生做科展都不是為了拿全國第一，也不見得能因此申請上理想校系，只是努力想完成一件事情。希望科展評審給予願意努力的學生更多肯定，「科學教育就是希望學生能自發接觸科學，如果只侷限在金字塔頂端的學生，是失敗的科學教育」。

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