科展防弊 教師籲找第三方審查

高中科展防弊難，明星高中資深自然科教師指出，坊間有科展代寫的第三方業者，「就像販售不用帶帳篷的露營行程」，有些業者將實驗成果代筆成科展內容，有些則是從無到有生成科展作品。學生只要把內容背得滾瓜爛熟，評審也很難確認學生的參與度。

北一女中物理教師簡麗賢表示，儘管科教館一再強調學生科展有關智慧財產權、學術倫理的概念，也實施繳交書面資料和正式張貼海報參展前審查，仍需要學校老師費心叮嚀與檢視，才能早期發現問題並把關。在選出得獎作品之前，透過人工智慧或其他檢視機制，蒐集與學生作品相關的研究，應是可行方式。

陽明高中物理老師周書宇認為，可引進專業公正第三方，例如研究機構或學術單位來做審查。但他也指出，就現實層面來說，即便是學位論文都很難落實這樣的審查，科展和各式競賽恐怕更加困難。

科教館表示，前年起科教館就有科展作品比對系統，未來會擴大比對系統，但因很多學術論文沒有開放授權，科教館已經在與國圖洽談，希望未來能納入博碩士論文比對系統。

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