新北已斥資27億元補強改善281間校舍 目前3棟「海砂屋」施工作業中
新北市政府維護校園安全，近6年完成281間校舍耐震補強工程，教育局並針對校舍高氯離子檢測結果，逐年編列預算改善，目前有3校施工中。汐止秀峰高中忠孝樓重建預計明年中完工，淡水國小信義樓也在整建中，規畫設計中的中和漳和國中羽球館，預定2029年完工。
新北教育局表示，從2019年至2024年年間共投入27億元經費，完成281間校舍耐震補強改善案件。全市中小學校舍補強工程都已完成，有助提升校舍結構安全，確保學生學習環境安全無虞。
海砂屋校舍改善部分，教育局說，針對校舍高氯離子檢測結果逐年編列預算，逐案改善。目前正在作業的校舍有3處，分別為秀峰高中忠孝樓拆除重建，預計2026年中完工。淡水國小信義樓整建工程施工中，預計2027年上半年完工。漳和國中羽球館在規畫設計階段，預計2029年完工。
秀峰高中舊忠孝樓1984年落成，因混凝土有高氯離子造成龜裂、鋼筋外露，2019年11月間曾發生教室天花板整片混凝土剝落，師生面臨安全威脅。鄰近的舊仁愛樓1971年落成，已逾使用年限，因結樓老舊、耐震力不足，市府決定同步重建。
汐峰高中兩棟校舍改建工程總經費共7.3億多元，中央補助664萬元，幾乎全由市府編列預算支應。新北市長侯友宜6月初到秀峰高中聽取簡報，了解工程進度，並指示一併翻修校園外人行步道，提供師生及民眾更完善、安全的通行環境。
秀峰高中兩棟教學大樓重建工程總經費為7.3億多元，中央補助664萬元，幾乎全由市府編列預算支應。舊忠孝樓2023年間拆除後，在校園L型基地興建新忠孝樓和新仁愛樓，預計今年11月點交給校方建置教學設備，明年寒假過後師生即可上課使用。舊仁愛樓明年寒假間拆除，並施作景觀工程，明年6月全面完工。
教育局表示，推動校舍改建補強工程時會導入共學共享理念，以忠孝國中為例，原校舍檢測認定為高氯離子建物，2018年啟動全面整建計畫，總經費約11.3億元，歷時5年重建，5棟地上4層建築物共設62間教室和活動中心、自立廚房與幼兒園空間，共構地下停車場提供481格汽車停車位、90格機車停火位，打造共學、共榮、共享的示範校園。
教育局說，未來會持續配合專業技師定期檢測機制，滾動式檢討與研提改善計畫，優先處理具公共安全疑慮的校舍，並結合綠建築、智慧校園等目標推動，提供安全、現代化的學習空間。
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