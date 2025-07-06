新北已斥資27億元補強改善281間校舍 目前3棟「海砂屋」施工作業中

中小學教甄連3年大開缺，卻仍是僧多粥少。曾是女籃國手的張亭婕，連續18年報考教師甄試，始終在第一關筆試止步，她已錯過教甄錄取率黃金期。北市採計代理教師年資，她的薪水與正式教師差異不大，但家長、家人更看重正式教師，張亭婕感嘆，教甄制度僵化，正一點一滴耗損仍對教育抱持熱情的人。

2025-07-06 07:30