「青志季」暑假登場 聚焦健康照護、數位科技

教育部青年發展署「青志季」活動，規畫3場次「青年志工交流分享會」，聚焦於「健康照護」、「數位科技」及「多元文化」三大主題，分別於7月25日、8月10日及8月18日下午1時30分至4時30分於北、中、南3區辦理。活動邀請專業實務講師與青年志工團隊，透過座談與工作坊，促進跨域對話與合作，激發青年志工行動創新與永續發展的靈感。

教育部青年發展署表示，為鼓勵青年朋友投入志願服務，辦理「獎勵青年自組團隊參與志工行動計畫」，協助青年運用自身專業，以實際行動關懷社會。為擴大更多青年從不同面向接觸志願服務行動，自113年起推動「青志季」活動，統籌全台12家青年志工中心每年7月至9月間辦理多元系列活動，希望號召青年認識土地，讓志工服務不只是一場行動，更用專長所學服務家鄉。

114年青志季主題聚焦「家鄉認同與文化傳承」，各志工中心結合在地特色，發展富含文化底蘊的主題行動：台南青年志工中心推出「在地文化工藝體驗—福虎聚福虎爺雕刻」，透過百年木雕技藝，引領青年了解地方信仰與工藝脈絡；屏東青年志工中心透過辦理「公民記者培力課程」，培訓青年實踐文化記錄與行動轉譯的實作場域，蒐集在地文化素材並記錄地方故事，作為後續推動「從地方到國際—外語走讀導覽」主題服務方案的基礎，讓青年志工在導覽演練中轉譯地方內容為外語版本，邀請國內外旅人一同探索台灣的文化生活記憶。

教育部青年發展署表示，本年青志季規畫3場次「青年志工交流分享會」，聚焦於「健康照護」、「數位科技」及「多元文化」三大主題。分別於7月25日、8月10日及8月18日下午1時30分至4時30分於北、中、南3區辦理。活動邀請專業實務講師與青年志工團隊，透過座談與工作坊，促進跨域對話與合作，激發青年志工行動創新與永續發展的靈感。其他10家青年志工中心也將辦理多項與文化、教育、環境相關的志工培力與服務行動，邀請全台15至35歲青年於暑假期間參與青志季。

青志季詳細資訊，請至青年志工網站查詢（https://youthvolunteer.yda.gov.tw/），並關注教育部青年發展署Facebook粉絲專頁。

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