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外交小尖兵培訓營 輔導教師行前研習登場

聯合報／ 記者馮靖惠／即時報導
「外交小尖兵-英語種籽隊培訓營」輔導教師行前研習。圖／教育部提供
「外交小尖兵-英語種籽隊培訓營」輔導教師行前研習。圖／教育部提供

教育部外交部為培育具國際視野與外交素養的青年學生，共同辦理「外交小尖兵–英語種籽隊培訓營」，並同步招募營隊輔導教師。兩部於6月12日至13日辦理行前研習，邀集北、中、南三區共38名教師參與，為即將於7月展開的培訓營預作準備。

教育部表示，這次行前研習除由工作團隊向與會教師詳細說明營隊課程設計、學員選拔方式及輔導教師工作內容外，特別邀請嘉義大學教育學系許家驊教授，分享如何觀察與評量學員在營隊表現，協助教師掌握觀察重點與評分原則，促進評測的一致性。

教育部說，會中教師也提出寶貴建議，從觀察指標、學員互動紀錄方式至書面評分表設計等面向都有深入交流，使整體評分機制更加完善。藉由本次交流，不僅提升輔導教師評量專業度，也有助於未來在營隊期間能客觀反映學員整體表現，作為後續選拔出國參訪的重要依據。

「外交小尖兵–英語種籽隊培訓營」將於7月分區舉辦，並自各區參與培訓學員中遴選18位表現優異學生參與8月辦理的國外參訪行程，透過跨文化實地交流，拓展我國學生國際視野及外交素養，落實「接軌國際、鏈結全球」願景。

外交部 教師 教育部

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