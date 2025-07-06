「大班一師」新制8月上路 幼教師還在放暑假

教育部公立幼兒園「大班一師」新制8月上路，違者開罰6萬罰鍰；但教師8月30日報到，台中公立幼兒園15日開園，2周空窗期讓幼兒園左支右絀，盼延後開園。不過教局表示，下學年再調整開園時間，不可強迫新進教師提早入園。

台中幼教人員在臉書「靠北幼教」臉書粉專發文，教育部推新政策，幼兒園大班今年8月起須配置幼教師，比照國中小等一般教師，得有完整寒假，8月30日起到園上課。不過台中本學期開園時間是8月15日，地方開園時程與中央政策卻未同步。園方盼教育局傾聽一線心聲，延後開園時間。

台中的獨立幼兒園大班在8月15日到29日將面臨無班級教師的窘境，向教育局求助，得到的回答卻是「請自行和新進教師討論，或是請代課教師，不可強迫新進教師上班」；幼教人員指出，明明是政策問題，市府卻不願扛起責任，加劇幼教現場對立。

台中市某公立幼兒園長說，目前先試著拜託新進幼教師，若他們肯提前2周到園，問題就較容易解決，不然得上網徵求代理教師，然而代理時間僅短短2周，可以預見多數人不願意來；即使新進幼教師願意提前上班，也要處理加班費等問題。

這位園長感嘆，有人上網抱怨，表示幼教第一線的人員真的吃到很多苦頭；做為公務人員，必須遵守政府規定，但還是希望教育局重新考慮，能否延後開園時間到8月30日？15日到29日這段期間，幼兒園舊生若要來園，園方也可以由教保員幫忙照顧，只要不牴觸新規就可以了。

教育局表示，教育部規畫幼教新規後，市府今年4月邀集市立幼兒園開會說明配套與因應措施，協助調整人事管理，也決定從115學年度開始，調整教保服務的期程，市立幼兒園與國小附設幼兒園會依家長需求，寒暑假期間辦理加托服務。

至於本學年的過渡期間，教育局指出，依教師法規定無法強迫新進幼教師寒暑假到校，為持續提供托育服務兼顧教師權益，市立幼兒園可增置教保員、加置人力或聘任代課教師；教育局會持續與各幼兒園行政協助。

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