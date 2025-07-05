健康促進學校計畫結合公私部門 4縣市獲特優
教育部評選「健康促進學校計畫」，台北市、新北市、嘉義縣、台南市獲得特優，結合公部門與民間的力量，例如讓牙醫師到學校教牙齒保健知識、用密室逃脫宣導菸害防制。
教育部今天發布新聞稿指出，「健康促進學校計畫」透過學校、家庭、社區結盟，讓親師生對健康議題有更普遍的了解，進而提升健康素養、建立健康的生活型態。
獲得「特優獎」的台北市整合跨局處資源，並與醫療院所合作，透過愛眼護照、親職講座、口腔檢查及牙醫師塗氟等措施，提升親師生視力保健素養，並降低學生蛀牙率。
同樣獲得特優的新北市，攜手大專校院以AI機器人密室逃脫情境融入校園電子煙防制創新教學；嘉義縣結合牙醫師、藥師公會、醫院、衛生局，運用行動醫療車送愛到山區偏遠學校，提供健康資源及師生照護。
台南市則是推動健康護照，搭配點數獎勵機制，鼓勵學生規律運動，並在偏鄉學校設置牙科診療椅，發展豐富多元的特色活動，強化健康行動力。
教育部期盼透過健康促進計畫，讓校園與家庭、社區緊密連結，共同打造健康支持性環境，讓健康成為生活日常。
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