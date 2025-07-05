聽新聞
0:00 / 0:00

六龜高中首位台大生 獲總統教育獎

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
高雄市六龜高中翼友福（右二）獲「2025總統教育獎」，六龜高中校長楊茂青（右一），前校長梁華蓁（左二）及導師盧佳吟（左一）陪同領獎。記者黃義書／攝影
高雄市六龜高中翼友福（右二）獲「2025總統教育獎」，六龜高中校長楊茂青（右一），前校長梁華蓁（左二）及導師盧佳吟（左一）陪同領獎。記者黃義書／攝影

2025總統教育獎昨舉行頒獎典禮，翼友福今年畢業於高雄市立六龜高中，透過希望入學管道錄取台大社會系，也是六龜高中創校以來第一位台大生，未料卻遭逢外界嘲諷。翼友福昨天於總統府獲頒總統教育獎時表示，不在意網路上的評論，但期許為他人帶來力量，也希望高中的學弟妹都有這樣的機會。

今年總統教育獎由全國推薦352名學生，最終遴選大專組10名、高中組14名、國中組18名與國小組18名。

翼友福自幼失去雙親，在隔代教養家庭長大，家庭經濟條件雖然欠佳，但其學業表現穩居校內前1%，在校擔任過學生會長、班長等職務，透過希望入學管道錄取台大，並獲頒2025總統教育獎，也是六龜高中第一位台大生。

未料翼友福卻遭網友攻擊「考上的是沒這麼優質的系所」、「窮人上台大『撿角（沒出息之意）』而已」。他昨表示，不會太在意先前的評論，倒是會看看有建設性、有幫助的留言。

翼友福說，希望入學確實沒有這麼重視成績，但能展示個人特質，也許自己的能量不大，但仍期許為他人帶來力量。

國立台北護理健康大學學生賴欣儀，獲「2025總統教育獎」。記者黃義書／攝影
國立台北護理健康大學學生賴欣儀，獲「2025總統教育獎」。記者黃義書／攝影

另一名獲獎者台北護理健康大學的賴欣儀，年幼曾患腦性麻痺，父親耗費7年帶她早療，小學才恢復肢體功能。她感念當年醫護幫助，投入健康照顧職類，並以國手身分於技職亞運摘下銀牌，更於澳洲賽奪金。

賴欣儀的父親是工廠領班，母親是越南籍新住民，她表示，父親每周會花兩天、每次車程約2小時，開車到大醫院做復健，直到小一肢體才恢復正常，因為感念護理師的敏銳讓她有機會過上正常人的生活，因此也想選擇能幫助別人的領域，毅然決然投身護理。

賴欣儀說，一路感謝爸爸的堅持和樂觀，面對患有腦麻的小孩，「父親沒有放棄我」；媽媽18歲就嫁來台灣，拉拔家中三個小孩，直到自己國中，媽媽都還未能好好學習中文，非常感謝媽媽的照顧。

國立台北護理健康大學學生賴欣儀，獲「2025總統教育獎」。記者黃義書／攝影
國立台北護理健康大學學生賴欣儀，獲「2025總統教育獎」。記者黃義書／攝影

總統教育獎

延伸閱讀

曾患腦麻、自嘲「彎湯匙」出生 她成技職金牌國手獲總統教育獎

希望入學進台大卻遭嘲諷 他今摘總統教育獎：成績不代表一切

花蓮門諾醫院啟動勸募計畫 募資千萬元推動偏鄉醫療零距離

母親溫暖身教影響 重慶國小王諄知恩惜福獲總統教育獎

相關新聞

2025總統教育獎 賴總統肯定學子展現生命力

賴清德總統4日下午出席「2025總統教育獎頒獎典禮」，他肯定獲獎同學用堅強意志、具體行動克服重重逆境，走出自己的光明大道...

大學性平會 1人負擔8千學生

性平法實施將邁入第廿一年，性別平等學生倡議連線針對大學性平課程開設、性平會組成和量能進行調查，發現校園性平會的遴選標準、...

六龜高中首位台大生 獲總統教育獎

2025總統教育獎昨舉行頒獎典禮，翼友福今年畢業於高雄市立六龜高中，透過希望入學管道錄取台大社會系，也是六龜高中創校以來...

入選青年百億海外圓夢基金計畫 高雄中山工商學生赴韓大學見習

高雄市中山工商多媒體設計科呂欣妮、吳宥臻入選青年百億海外圓夢基金計畫海外翱翔組，共獲近50萬元補助，8月飛往韓國見習參與...

曾患腦麻、自嘲「彎湯匙」出生 她成技職金牌國手獲總統教育獎

2025總統教育獎今舉行頒獎典禮，賴欣儀就讀國立台北護理健康大學，年幼時曾患腦性麻痺，父親耗費7年時光帶她進行早療，於小...

希望入學進台大卻遭嘲諷 他今摘總統教育獎：成績不代表一切

2025總統教育獎今舉行頒獎典禮，翼友福今年畢業於高雄市立六龜高中，透過希望入學管道錄取台大社會系，也是六龜高中創校以來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。