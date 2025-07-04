2025總統教育獎 賴總統肯定學子展現生命力

賴清德總統4日下午出席「2025總統教育獎頒獎典禮」，他肯定獲獎同學用堅強意志、具體行動克服重重逆境，走出自己的光明大道，也展現令人敬佩的生命力。他盼望同學發揮力量鼓勵、幫助別人，讓台灣更加堅韌、溫暖、美麗。

包括總統府秘書長潘孟安、副秘書長何志偉及教育部長鄭英耀等，皆出席活動。

賴總統致詞時，讚許獲獎60位同學以堅強意志、具體行動克服重重逆境，不僅走出自己的光明大道，也展現令人敬佩的生命力。同時感謝每一位默默付出的家長與師長，因為孩子成功的背後，一定有一雙溫暖的手，在困難及迷惘的時刻，拉他們一把，陪他們一起前進。

賴總統表示，每一位得獎同學永不放棄的精神與事蹟，都令人非常感動。例如大專組蔡奕琳同學罹患「軟骨發育不全症」，而身體的病痛並未限制追求理想的行動，在大學才接觸羽球，從不會打球、不懂握拍，歷經4年半時間就拿下亞帕運女雙銀牌及帕運門票，展現非凡毅力與學習天賦。

賴總統說，高中組彭宥彤同學，在11歲時被診斷罹患腦瘤，為了治療與復健，國中階段幾乎都在醫院度過；一路走來以堅毅態度面對病痛，在學習上追求卓越，不僅參加全國性「自主學習論壇分享會」，獲邀參加錄製教育部Podcast，還學習近年十分流行的療癒藝術－禪繞畫，取得禪繞教師認證資格，非常不簡單。

賴總統也說，國中組陳婕渝同學自幼面對多重先天性健康挑戰，持續努力，國小五年級就受邀到全國各地演講，分享生命歷程，也順利出版人生經歷繪本，以正向思維分享生命故事，讓許多人獲得人生啟發。

賴總統提到，國小組許博彥同學因天生黃斑部病變導致全盲，並患有慢性腎臟疾病，不畏困難努力鑽研電腦硬體與軟體，自學打鼓、二胡、鋼琴、陶笛及直笛，四處表演並參與傳統文化戲曲傳承與創新，以樂觀進取的態度面對生活挑戰，令人非常佩服。

賴總統認為，在場每一位同學的努力過程，都令人欽佩與感動，從大家的生命故事可以看見希望，期待透過「總統教育獎」的表揚，讓更多人知道，面對人生的挑戰，只要願意努力就能找到出路，讓生命閃耀光芒。

賴總統指出，得獎不是句點，而是一個新的開始。人生充滿挑戰，相信得獎同學們都已經擁有克服難關的力量，希望能夠發揮這股力量鼓勵別人、幫助別人，一起努力讓台灣變得更加堅韌、更加溫暖、更加美麗。他也祝福大家都能實現夢想，在人生舞台上繼續發光發熱。

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