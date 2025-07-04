快訊

黃金投資詐騙+1！小吃攤父女抵押4房背債3500萬 光月息就30萬

最快今晚生成！準「丹娜絲」最接近台灣時間曝 這縣市侵襲率達66%

日本地震預言發酵？桃機最新數據曝光 「這時期」出境人次減少

2025總統教育獎 賴總統肯定學子展現生命力

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
賴清德總出席並頒發「2025總統教育獎頒獎典禮」。總統府／提供
賴清德總出席並頒發「2025總統教育獎頒獎典禮」。總統府／提供

賴清德總統4日下午出席「2025總統教育獎頒獎典禮」，他肯定獲獎同學用堅強意志、具體行動克服重重逆境，走出自己的光明大道，也展現令人敬佩的生命力。他盼望同學發揮力量鼓勵、幫助別人，讓台灣更加堅韌、溫暖、美麗。

包括總統府秘書長潘孟安、副秘書長何志偉及教育部長鄭英耀等，皆出席活動。

賴總統致詞時，讚許獲獎60位同學以堅強意志、具體行動克服重重逆境，不僅走出自己的光明大道，也展現令人敬佩的生命力。同時感謝每一位默默付出的家長與師長，因為孩子成功的背後，一定有一雙溫暖的手，在困難及迷惘的時刻，拉他們一把，陪他們一起前進。

賴總統表示，每一位得獎同學永不放棄的精神與事蹟，都令人非常感動。例如大專組蔡奕琳同學罹患「軟骨發育不全症」，而身體的病痛並未限制追求理想的行動，在大學才接觸羽球，從不會打球、不懂握拍，歷經4年半時間就拿下亞帕運女雙銀牌及帕運門票，展現非凡毅力與學習天賦。

賴總統說，高中組彭宥彤同學，在11歲時被診斷罹患腦瘤，為了治療與復健，國中階段幾乎都在醫院度過；一路走來以堅毅態度面對病痛，在學習上追求卓越，不僅參加全國性「自主學習論壇分享會」，獲邀參加錄製教育部Podcast，還學習近年十分流行的療癒藝術－禪繞畫，取得禪繞教師認證資格，非常不簡單。

賴總統也說，國中組陳婕渝同學自幼面對多重先天性健康挑戰，持續努力，國小五年級就受邀到全國各地演講，分享生命歷程，也順利出版人生經歷繪本，以正向思維分享生命故事，讓許多人獲得人生啟發。

賴總統提到，國小組許博彥同學因天生黃斑部病變導致全盲，並患有慢性腎臟疾病，不畏困難努力鑽研電腦硬體與軟體，自學打鼓、二胡、鋼琴、陶笛及直笛，四處表演並參與傳統文化戲曲傳承與創新，以樂觀進取的態度面對生活挑戰，令人非常佩服。

賴總統認為，在場每一位同學的努力過程，都令人欽佩與感動，從大家的生命故事可以看見希望，期待透過「總統教育獎」的表揚，讓更多人知道，面對人生的挑戰，只要願意努力就能找到出路，讓生命閃耀光芒。

賴總統指出，得獎不是句點，而是一個新的開始。人生充滿挑戰，相信得獎同學們都已經擁有克服難關的力量，希望能夠發揮這股力量鼓勵別人、幫助別人，一起努力讓台灣變得更加堅韌、更加溫暖、更加美麗。他也祝福大家都能實現夢想，在人生舞台上繼續發光發熱。

教育部 總統教育獎

延伸閱讀

台大副校長被控經歷造假 鄭英耀：待調查結果再處理

擴大申請入學3倍率周五討論 教育部：尊重招聯會決定

葉丙成爭議再1樁 她轟該被司法調查：更怪異的是鄭英耀

影／葉丙成涉洩性平案資訊 鄭英耀：誠實面對確實檢討

相關新聞

大學性平會 1人負擔8千學生

性平法實施將邁入第廿一年，性別平等學生倡議連線針對大學性平課程開設、性平會組成和量能進行調查，發現校園性平會的遴選標準、...

曾患腦麻、自嘲「彎湯匙」出生 她成技職金牌國手獲總統教育獎

2025總統教育獎今舉行頒獎典禮，賴欣儀就讀國立台北護理健康大學，年幼時曾患腦性麻痺，父親耗費7年時光帶她進行早療，於小...

卑南族族語夏令營開幕 讓族語重獲新生

台東卑南族花環學校今天舉行「卑南族族語夏令營」開幕式，吸引來自全台各縣市共21位學員參加，也是卑南族人的立委陳瑩也受邀出...

賴總統表揚教育獎得主 盼發揮力量讓台灣更堅韌

總統賴清德今天頒獎表揚60位總統教育獎得獎人，他說，「得獎，不是句點，而是一個新的開始」，相信每一位得獎者都已經擁有克服...

賀總統教育獎得主 鄭英耀：逆境中堅持不懈最佳代表

教育部長鄭英耀今天出席2025總統教育獎頒獎典禮致詞表示，每一位獲獎學生都是在逆境中堅持不懈、努力不懈的最佳代表；每一孩...

世代交流新玩法！弘道30週年推共好 學生創意「不老Bar」榮獲ATCC亞軍

第22屆 ATCC 全國大專院校商業個案大賽日前落幕，弘道老人福利基金會與林堉璘宏泰教育基金會今年度共同參與，以「超高齡社會來臨！你就是實踐青銀共好的未來設計師」為主題徵求創意提案。由中山醫學大學、臺

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。