曾患腦麻、自嘲「彎湯匙」出生 她成技職金牌國手獲總統教育獎

2025總統教育獎今舉行頒獎典禮，賴欣儀就讀國立台北護理健康大學，年幼時曾患腦性麻痺，父親耗費7年時光帶她進行早療，於小學時才恢復肢體功能。感念當年醫護人員幫助，賴欣儀投入健康照顧職類，並以國手身份於技職亞運摘下銀牌、更於澳洲賽奪下金牌，今獲頒總統教育獎。

賴欣儀的父親是工廠領班，母親則是越南籍新住民，賴自幼罹患腦性麻痺，肌肉常不聽使喚，當外界談論是含著金湯匙或銀湯匙出生，她只能苦笑看著手中那把「彎曲的湯匙」。

賴欣儀表示，出生三個月時在衛生所做例行檢查，醫護人員發現左側肢體無力、拖地，衛生所的護理師告訴父親小孩肢體無力，建議到大醫院檢查，之後才由醫院發現患有中度的腦性麻痺。之後父親每周會花兩天時間、車程約2小時，從家中開車到大醫院做復健，直到小學一年級肢體才恢復正常。

賴欣儀也談到，因為感念護理師的敏銳，「才讓我有機會過上正常人的生活。」使覺得也想選擇一能幫助別人、照顧別人的領域，因而毅然決然投身護理。

賴欣儀先是於國內技能競賽取得佳績，後成為健康照顧職類國手，接連在技職亞運榮獲銀牌、澳洲技能競賽邀請賽金牌，但她今天也談到，最後一場國際賽赴法比賽，但結果不盡理想，也一度自我懷疑是否不夠努力，但後來理解，努力未必能獲得回報、成績不是一切，最重要的是過程中的收穫，未來仍希望成為第一線醫療人員，了解臨床疾病與護理挑戰。

今獲得總統教育獎，賴欣儀也表示，一路感謝爸爸的堅持和樂觀，當年面對患有腦麻的小孩、不確定能否痊癒，「但父親沒有放棄我。」媽媽18歲時就嫁來台灣，拉拔家中三個小孩，直到自己國中，媽媽都還未能好好學習中文，非常感謝媽媽的照顧。

今年總統教育獎由全國推薦352名學生，經初審選出176人進入複選，後由學校教師、行政主管代表、學者專家等組成複選委員，召開複審評選會議推薦各組獲獎名單，提至總統教育獎委員會通過審議，最終遴選大專組10名、高中組14名、國中組18名與國小組18名。大專組每名可獲25萬、高中組20萬、國中及國小組每名15萬元，推薦而未獲獎者，擇優頒發奮發向上獎獎狀與每人2萬元。 「2025 總統教育獎」頒獎典禮 ，在總統府舉行，由賴清德總統親臨頒發總統教育獎，獎勵奮發向上的學習力量，無懼生命風雨築夢綻放光芒。今年總統教育獎獲獎優秀學生，大專組10名、高中組14名、國中組18名及國小組18名，共計60名優秀同學。圖為安排媒體受訪的得獎同學。記者黃義書／攝影 「2025 總統教育獎」頒獎典禮 ，在總統府舉行，由賴清德總統親臨頒發總統教育獎，獎勵奮發向上的學習力量，無懼生命風雨築夢綻放光芒。今年總統教育獎獲獎優秀學生，大專組10名、高中組14名、國中組18名及國小組18名，共計60名優秀同學。圖為安排媒體受訪的得獎同學。記者黃義書／攝影

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