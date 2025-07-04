希望入學進台大卻遭嘲諷 他今摘總統教育獎：成績不代表一切

2025總統教育獎今舉行頒獎典禮，翼友福今年畢業於高雄市立六龜高中，透過希望入學管道錄取台大社會系，也是六龜高中創校以來第一位台大生，未料卻遭逢外界嘲諷。翼友福今於總統府獲頒總統教育獎，他表示，不會太在意網路上的評論，透過希望入學管道進入台大，也想告訴外界，成績不能代表一切，但能展示自己的特質，也能為他人帶來力量。

翼友福自幼失去雙親成長於隔代教養家庭，幾年前祖母與曾祖父也於疫情期間相繼離世，由姑姑擔任監護人。家庭經濟條件雖欠佳，但翼友福學業表現穩居校內前1%，在校擔任過學生會長、班長等職務，透過希望入學管道錄取台大，並獲頒2025總統教育獎。

翼友福為六龜高中第一位台大生，未料卻遭網友攻擊「考上的是沒這麼優質的系所」、「窮人上台大撿角而已」。他今受訪時表示，不會太在意先前的評論，倒是會看看有建設性、有幫助的留言，希望入學管道是想證明給他人看，成績不代表一切，而是更著重態度與人品，以及對待人生的方式。

翼友福說，希望入學確實沒有這麼重視成績，但能展示個人特質，也許自己的能量不大，但仍期許為他人帶來力量。也希望高中的學弟妹都有這樣的機會，去到哪間學校都好，但希望活出真正的自己，也期許能變成自己欣賞的樣貌。

又國小三年級時翼友福開始接觸饒舌樂，高中階段開始創作歌詞，他也談到，預計進入台大後繼續創作音樂、接觸多元族群文化、客家文化、幫助弱勢群體，也希望認識更多對音樂有熱誠的夥伴，偶像是美國饒舌歌手Juice Wrld、台灣饒舌歌手熊仔與Leo王，希望透過音樂傳遞正能量。

今年總統教育獎由全國推薦352名學生，經初審選出176人進入複選，後由學校教師、行政主管代表、學者專家等組成複選委員，召開複審評選會議推薦各組獲獎名單，提至總統教育獎委員會通過審議，最終遴選大專組10名、高中組14名、國中組18名與國小組18名。

總統教育獎設有獎助學金機制，大專組每名可獲25萬、高中組20萬、國中及國小組每名15萬元，推薦而未獲獎者，擇優頒發奮發向上獎獎狀與每人2萬元。

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