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卑南族族語夏令營開幕 讓族語重獲新生

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
受邀出席的卑南族立委陳瑩（右）致詞時說，學生時期「說族語就要被處分或罰錢，是她心中很痛的一件事」。圖／陳瑩辦公室提供
受邀出席的卑南族立委陳瑩（右）致詞時說，學生時期「說族語就要被處分或罰錢，是她心中很痛的一件事」。圖／陳瑩辦公室提供

台東卑南族花環學校今天舉行「卑南族族語夏令營」開幕式，吸引來自全台各縣市共21位學員參加，也是卑南族人的立委陳瑩也受邀出席。她說，學生時期「說族語就要被處分或罰錢，是她心中很痛的一件事」。

陳瑩表示，因為過去的政策是消滅原住民的語言，這個是她心中很痛的一件事，她從政以來大力推動母語教學過程，爭取「原住民族語言發展法」及成立「財團法人原住民族語言研究發展基金會」，藉由最先進的AI科技，建立「生成式AI族語學習系統」。

她說，列入瀕危語言的卑南族語是在「加護病房」的那種程度，自己學生時期如果在學校講族語要被罰錢、被老師打，或者被罰半蹲，造成很多中壯輩都不太會說族語，她希望能為已經在加護病房的卑南族語，盡一份心力脫離瀕危語言行列。

為期3天2夜的卑南族族語夏令營，共計有來自全台各縣市共21位學員報名參加，課程設計包括了月桃葉編織、族語歌謠學唱、用至少十個卑南族單字來畫圖說故事、用竹子製作簡易捕獸夾、小廚師學習卑南族傳統烹飪，以及編織卑南族美麗花環等，內容相當豐富，讓學員們實際體會卑南族人的生活文化。

這次卑南族族語夏令營，就是在原住民族語言發展法立法並爭取核撥充足經費，才能在2019年開始舉辦，如今已進入第7屆，看見參加營隊國中小的學員能夠熟練的藉由拼字說出族語，顯見沈浸式的紮根教育已有初步成果。

值得一提的是，卑南族語傳承「國寶級」的林清美老師，在開幕式後特別拉住陳瑩，要求她對「生成式AI族語學習系統」再仔細說明。陳瑩強調希望能藉由AI學習系統，整理出相關語言資料及運作模式，未來再透過AI影像生成技術，學習者可以如同和跟真人對話的情況下學習族語，讓傳統族語結合AI科技的作法，對卑南族語的傳承有最大幫助。

為期3天2夜的卑南族族語夏令營，課程設計讓學員們實際體會卑南族人的生活文化。圖／陳瑩辦公室提供
為期3天2夜的卑南族族語夏令營，課程設計讓學員們實際體會卑南族人的生活文化。圖／陳瑩辦公室提供
台東卑南族花環學校今天舉行「卑南族族語夏令營」開幕式，吸引來自全台各縣市共21位學員參加。圖／陳瑩辦公室提供
台東卑南族花環學校今天舉行「卑南族族語夏令營」開幕式，吸引來自全台各縣市共21位學員參加。圖／陳瑩辦公室提供

卑南族 原住民族 語言

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