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世代交流新玩法！弘道30週年推共好 學生創意「不老Bar」榮獲ATCC亞軍

聯合新聞網／ 台北訊
5位同學組成跨校團隊Espresso，推出「不老Bar」世代共好創新提案，代表弘道老人福利基金會與林堉璘宏泰教育基金會出戰ATCC全國決賽，獲得亞軍。 圖／ATCC提供
5位同學組成跨校團隊Espresso，推出「不老Bar」世代共好創新提案，代表弘道老人福利基金會與林堉璘宏泰教育基金會出戰ATCC全國決賽，獲得亞軍。 圖／ATCC提供

第22屆 ATCC 全國大專院校商業個案大賽日前落幕，弘道老人福利基金會與林堉璘宏泰教育基金會今年度共同參與，以「超高齡社會來臨！你就是實踐青銀共好的未來設計師」為主題徵求創意提案。由中山醫學大學、臺灣師範大學與銘傳大學學生組成的跨校團隊「Espresso」，提出「行動吧！不老Bar！」創新企劃，回應弘道對於高齡友善社會與第三空間營造的倡議，從千名參賽者中脫穎而出榮獲全國亞軍。

學生團隊所設計的「不老Bar」企劃以年輕世代流行的調飲文化為主軸，培訓55歲以上長者成為最懂傾聽的調酒師，並加入「跨世代聊吧」、「不老音樂派對」、「帶爺奶來做伙」等活潑主題活動，打造人人都能放鬆交流、聊心事的場域，讓跨世代對話從一杯調飲開始。這項企劃不僅打破年齡界線，創造新型態的跨世代社交場域，更賦予熟齡族新的角色，回應熟齡世代喜愛嘗試新事物、樂於與人交流的期待，實踐弘道對於高齡友善的願景。

「不老Bar」讓熟齡族化身最懂傾聽的不老調酒師，打造輕鬆自在的第三空間，讓世代交流從一杯飲品開始。 圖／ATCC提供
「不老Bar」讓熟齡族化身最懂傾聽的不老調酒師，打造輕鬆自在的第三空間，讓世代交流從一杯飲品開始。 圖／ATCC提供

弘道在今年度發表的《未來共好報告書》中提到，營造「高齡友善環境」重要的下一步是社區中有可就近參與的「第三空間」。第三空間是在家庭與工作之外的場域，不只是人們停駐、互動的物理環境，更是彼此情感支持與社會連結的載體。「不老Bar」正是第三空間營造的創新案例，透過飲品創造對話、再以活動創造交流，滿足第三空間所需要的意義感、歸屬感、成就感等三大元素，讓不同世代都能輕鬆進入其中，在兼具開放性與包容性的互動環境中，找到自己的角色和價值。

弘道老人福利基金會李若綺執行長表示，2025年是弘道成立滿30週年，也是台灣即將步入超高齡社會之際，弘道除發表《未來共好報告書》邀請各界一起展開未來共好行動，也與三度參與 ATCC 的林堉璘宏泰教育基金會合作，希望透過競賽了解青年世代對友善高齡及世代互動的想像，並透過學生創意幫助中高齡打開更多可能性。本次競賽很開心能發掘許多好玩有趣的好點子，非常期待未來能看見好點子開花結果，為超高齡社會帶來更多改變。

從發表《未來共好報告書》到學生們的「不老Bar」創意，弘道基金會呼籲，超高齡社會沒有一人能置身事外，邀請產、官、學和社會大眾從看見去改變，一起展開未來共好行動。弘道特別感謝在 ATCC 競賽中選擇弘道基金會題目的學生團隊，他們的創新思維為高齡友善社會注入新活力，也證明了跨世代合作的無限可能。弘道邀請各界一起成為改變未來的共好一份子，歡迎下載《未來共好報告書》，探索未來共好的方向與行動。《未來共好報告書》下載連結：https://hondao.tw/off250424c1

弘道投入 ATCC 競賽，吸引不同學校、不同領域的大學生構思世代共好創新解方，證明跨世代合作的無限可能。 圖／ATCC提供
弘道投入 ATCC 競賽，吸引不同學校、不同領域的大學生構思世代共好創新解方，證明跨世代合作的無限可能。 圖／ATCC提供

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