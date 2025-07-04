教育部長鄭英耀今天出席2025總統教育獎頒獎典禮致詞表示，每一位獲獎學生都是在逆境中堅持不懈、努力不懈的最佳代表；每一孩子都是獨特的，教育部正在推動更多跨部會的合作，建構一個看見多元、尊重差異、扶助弱勢的教育環境。

總統教育獎下午在總統府舉行頒獎典禮，由總統親自頒獎勉勵，這次獲獎優秀學生共計60名，分別是大專組10名、高中組14名、國中組18名及國小組18名。

鄭英耀致詞首先對60名獲獎學生表達最誠摯的祝賀與敬意，他表示，每一位都是在逆境中堅持不懈、努力不懈的最佳代表，教育部設立總統教育獎的宗旨，就是為了鼓勵在生命歷程中展現韌性、品格與創造力的學生，讓社會看見教育的深層力量，那是一種能夠穿越困難，喚醒希望，讓人重新出發的力量。

他提到，在座學生不只成績優異，而是在生命歷程中做出選擇、走過掙扎，並用實際行動詮釋了什麼叫做不放棄，「你們讓我們相信每一個人都有自己的亮光」，而教育就是點燃這道光的起點。

他更特別向獲獎學生的父母與照顧者致上最誠摯的感謝，他說，在孩子面前或許不曾流露疲憊、不曾說出擔憂，但大家都知道在那些看似平凡的日子裡，承受了多少難以言說的辛苦，「你們的支持、陪伴與鼓勵是孩子今天能站在這個舞台的最大力量」。

鄭英耀表示，教育是一段共同經歷的旅程，從來不是學生一個人的努力，更是一個家庭、一群師長與整個社會的集體成就。他並向校長、老師與輔導人員致敬，是這些人在孩子最需要的時候提供機會與信任，給予孩子最堅實的依靠，這種教育的溫度，正是最珍貴的資產。

他說，每一孩子都是獨特的，教育部目前正在推動更多跨部會的合作，強化心理健康支持，身心障礙學生的資源輔導以及社會資源的介接，讓教育不是一條孤單的道路，而是一個完整的系統支持網絡，建構一個看見多元、尊重差異、扶助弱勢的教育環境，讓更多像獲獎者一樣努力的人，不再只是例外而能成為常態，有更好的生命發展。

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