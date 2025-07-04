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爭世界冠軍！北市東園少棒挺進美國威廉波特 尋外界贊助旅費

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
駐韓國代表處前來勉勵東園國小少棒隊。圖／東園國小提供
駐韓國代表處前來勉勵東園國小少棒隊。圖／東園國小提供

北市少棒勁旅東園國小昨在2025世界少棒聯盟（LLB）亞太區少棒錦標賽摘冠，睽違10年再挺進少棒最高殿堂美國威廉波特世界少棒賽，向世界冠軍邁進。校方透露赴美旅費花費更多，將尋求外界贊助。教育局允諾極力爭取補助。

成軍於1943年東園國小少棒隊，迄今征戰全國大小戰役，屢獲佳績。昨在韓國舉辦的2025世界少棒聯盟亞太區少棒錦標賽冠軍戰中，這群平均年齡不到12歲的棒球小將與地主南韓代表隊交鋒，戰況激烈，最終以2比0完封對手封王。

其中，先發投手林晉擇展現抗壓力與精準控球，沉穩的投球節奏與犀利的變化球，使南韓打者難以適應。「奪冠關鍵是林晉擇」，總教練賴敏男盛讚表現發揮淋漓盡致，在大會限制投球數85球內，全場6局完投完封，只被敲出2支安打。

東園國小校長陳毓卿說，球隊13名孩子的自律性高，打球不心浮氣躁或驕傲，甚至從5年級升6年級的暑假起一路在大小賽事拿超過20座冠軍。這次賽事有眾多觀眾在看，駐韓國代表處、校友、家長、台商、韓國友人等啦啦隊助陣，孩子們即使壓力大，仍把握每顆球。 

校方感謝，市府去年底媒合民間資源，協助學校汰換老舊交通車，今年學校要出國參賽，不只教育局及體育局合力補助180萬元經費，松山慈惠堂及關渡宮也挹注經費、提供100個平安符支持。

市長蔣萬安大讚，東園少棒今年一路過關斬將，從全國冠軍躍升到亞太區冠軍，更是睽違10年再度挺進美國威廉波特世界少棒賽，他也邀請大家為東園小將集氣、應援。

東園國小摘冠後，原班人馬將代表亞太區於8月赴美國賓州威廉波特，參加世界少棒聯盟總決賽。賴敏男說，韓國是人工草皮場地，北市青年公園棒球場3月換人工草皮，球隊在此訓練，加上提早2日抵韓，選手們在場地、天氣的適應與比賽狀況都不錯；但美國場地是天然草皮，球隊除了在青年公園，也將找相關單位借用天然草皮訓練。

他說，台灣2022年迄今連續4年挺進威廉波特，距離上次在世界少棒聯盟總決賽奪冠已是1996年，期待今年能突破去年桃園市龜山國小少棒隊亞軍的佳績，將於美國時間8月14日第一場出戰墨西哥。

「去美國時間更長，需要更多經費」，陳毓卿說，大會規定預計8月7日前抵達當地，賽事月中正式開打，最後一場為8月24日，球隊將在美國待近3周，她坦言目前尚未估算費用，會再尋求外界贊助。

教育局說，美國威廉波特世界少棒聯盟總決賽8月13日至24日舉行，代表隊出發前，教育局將另策畫授旗儀式，為代表隊加油打氣，並極力爭取補助出國參賽所需經費，讓代表隊無後顧之憂；為使代表隊專心備賽，教育局將於代表隊自美返國後，辦理獎勵措施。

北市東園國小校長陳毓卿分享說，昨日在韓國的世界少棒聯盟亞太區少棒錦標賽冠軍戰，觀眾席有來自各方加油團助陣。圖／東園國小提供
北市東園國小校長陳毓卿分享說，昨日在韓國的世界少棒聯盟亞太區少棒錦標賽冠軍戰，觀眾席有來自各方加油團助陣。圖／東園國小提供
北市東園國小少棒隊昨在2025世界少棒聯盟亞太區少棒錦標賽摘冠，將挺進美國威廉波特世界少棒賽爭冠。圖／東園國小提供
北市東園國小少棒隊昨在2025世界少棒聯盟亞太區少棒錦標賽摘冠，將挺進美國威廉波特世界少棒賽爭冠。圖／東園國小提供
北市少棒勁旅東園國小將代表亞太區於8月赴美國賓州威廉波特，參加世界少棒聯盟總決賽。圖／東園國小提供
北市少棒勁旅東園國小將代表亞太區於8月赴美國賓州威廉波特，參加世界少棒聯盟總決賽。圖／東園國小提供
北市少棒勁旅東園國小昨在2025世界少棒聯盟（LLB）亞太區少棒錦標賽摘冠，獲獎後拿中華台北隊旗繞場。圖／東園國小提供
北市少棒勁旅東園國小昨在2025世界少棒聯盟（LLB）亞太區少棒錦標賽摘冠，獲獎後拿中華台北隊旗繞場。圖／東園國小提供

教育局 美國

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