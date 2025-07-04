防科展抄襲 科教館長：將擴大比對系統 中英文資料都檢視評核
為預防日前台中的女學生科展抄襲案再現，科教館長劉火欽今天表示，將擴大比對系統，針對中英文部分都進行檢視與評核，也呼籲老師在學生完成後，應該確認學生的書面資料報告、引用等等是否適當，完整教育研究過程。
台中一名女高中生今年錄取台灣大學醫學系，卻被爆料科展作品疑似抄襲指導教授的期刊論文。主辦台灣科展的科教館今天公布審查結果，確認該份科展作品，有違反研究倫理之情事。委員判定撤銷該作品參展資格及所獲獎項，也將追回獎狀與獎金。指導老師停止參加「中華民國中小學科學展覽會」及「台灣國際科學展覽會」1年。
劉火欽今天參加「中小學科學展覽會」記者會。會前接受媒體採訪時指出，科教館兩年前開始進行學術研究注意事項，科教館網站也有宣導短片，要求參與比賽師生上網觀看。他表示，科教館過去在評審階段就有比對系統，確認是否與其他文章或研究類似。從今年開始，中英文都將擴大比對檢視，
除了中文資料庫增加之外，英文部分在收到比賽作品後，會請評審助理於專業網站，進一步檢視評核。
劉火欽也表示，一般來說，題目不會從天上掉下來，他呼籲，參賽學生應該針對決定題目過程留下完整紀錄，包括為什麼找這個題目、花了多少時間、實驗過程等等留下完整紀錄。老師也應該注意學生的書面資料與報告結果結合度的狀況，以及引用是否適當等等。
劉火欽表示，今年各級學校科展作品達1萬0122件，經初選參加地方科學展覽會複選的作品有4407件，最後進入全國科學展覽會決選階段僅剩445件，僅有4%作品可參加全國賽，本屆到新竹市參加科展的團隊共計1256名參賽作者、697名指導教師，可見競賽相當激烈，邀請大家一起共襄盛舉。
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