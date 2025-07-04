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中小學科學展覽會 7月14日起新竹盛大展開

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
第65屆「中華民國中小學科學展覽會」7月14日展開。記者董俞佳／攝影
第65屆「中華民國中小學科學展覽會」7月14日展開。記者董俞佳／攝影

第65屆「中華民國中小學科學展覽會」7月14日至20日，在新竹清華大學展開為期一周的競賽活動，精彩盛事包括大師有約座談、科學博覽會、指導教師交流工作坊、科學之旅及科展之夜等等，教育部、新竹市政府等今天共同邀請大小朋友一起參與，感受科學樂趣。

這是睽違26年，新竹市再度主辦全國科展，教育部國教署長彭富源表示，全國中小學科學展覽會是科學教育的重要年度盛事，不僅提供科學探究成果的舞台，更啟發創新思維、培養實作能力的重要契機。國教署將持續支持科學教育的發展，期盼透過全國科展，引導更多學生投身科學領域，為國家培育未來的科學人才。

新竹市政府表示，新竹市作為「台灣矽谷」，擁有豐沛的科技能量與創新資源，是孕育科學夢想的最佳場域。這次能再次承辦全國科展，對新竹市來說意義重大。市府團隊已全力投入籌備工作，致力於打造一場兼具教育性與創新性的科學饗宴，讓來自全國的學子在科技城中盡情揮灑創意、追逐科學夢想。

科展內容豐富多元，「與大師有約」講座特別邀請台灣半導體產業的重要推手旺宏電子董事長吳敏求演講，分享「平凡也能非凡」的人生歷程，鼓勵學子勇於追求科學夢想。科學博覽會則設置四大主題館、超過90個科學攤位與三台科教館科學巡迴車，透過豐富的實作體驗，引領參觀者深入探索科學的奧妙，現場還備有豐富獎品抽獎，為活動增添更多驚喜與趣味。

科教館長劉火欽表示，今年各級學校科展作品達1萬0122件，經初選參加地方科學展覽會複選的作品有4407件，最後進入全國科學展覽會決選階段僅剩445件，僅有4%作品可參加全國賽，本屆到新竹市參加科展的團隊共計1256名參賽作者、697名指導教師，可見競賽相當激烈，邀請大家一起共襄盛舉。

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