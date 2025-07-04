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不適任教練 體育署研議修法公布名單

聯合報／ 記者劉肇育許維寧／台北報導

運動教練不當管教、性暴力事件頻傳，人本教育基金會呼籲體育署應建立完善的不適任教練機制。對此，體育署副組長戴琬琳表示，依目前法規，要公開名單與教練證註銷事由仍有疑慮，將研議修訂國體法，朝公布名單努力。

戴琬琳表示，人本提及的兩案，均已撤銷教練證且終身不得聘用，已將註銷教練證名單函知給地方政府，並轉知學校、體育場館等。現階段聘僱方可從教練證查詢系統，查詢聘僱對象是否具合格教練證，若不在系統上，就要進一步確認再決定聘用，以確保場域安全。

體育署表示，依現行特定體育團體建立運動教練資格檢定及管理辦法，明定如有性平、體罰等不當行為，不得申請教練資格檢定，教練證照查詢系統也將予以剔除。

體育署每月也定期辦理查詢作業，介接法務部及衛福部資料庫系統查詢，如果有媒體報導，即時於系統先行遮蔽，要求協會召開紀律委員會審議，查證屬實者註銷教練證照，協會並函知地方政府轉知轄區各單位，除了透過教練證照查詢系統查詢外，民眾也可自行洽詢各協會，以確保權益。

體育署強調，有關於查詢系統註記不適任教練部分，由於目前尚無法律依據，未來將參考兒少權法第八十七條等相關規定，朝法制化處理。

修法 體育署

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