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不適任「狼」教練 民團籲設查詢系統

聯合報／ 記者許維寧王燕華郭政芬／連線報導
人本教育基金會、立委張雅琳（左）等人昨召開記者會，呼籲體育署盡速建立不適任教練查詢系統，揭露狼教練資訊。記者曾吉松／攝影
人本教育基金會、立委張雅琳（左）等人昨召開記者會，呼籲體育署盡速建立不適任教練查詢系統，揭露狼教練資訊。記者曾吉松／攝影

校園「狼」教練事件頻傳，然而若是外聘教練，卻不會被納入不適任教師系統，民間場館也難以查詢。新竹、花蓮兩地，就有教練曾因猥褻罪遭判刑，足跡仍遍及民間場館、俱樂部等。立委張雅琳痛批「這不是漏洞，是破口。」要求教育部體育署正視，設立不適任教練查詢系統。

人本教育基金會執行長馮喬蘭指出，新竹縣黃姓教練在小學任職時，至少對七名學生犯猥褻、權勢性騷罪，由高院判決在案，然而黃先前不只在數間學校擔任教練，還曾在民間場館任教，但卻無任何一所學校將黃姓教練登錄不適任教師資料庫，僅以不續聘處理，導致陸續有人受害。

受害者家長昨也現身說法，哽咽表示，報名社團時，學校是以其他社團老師的名義招生，黃姓教練事後也以化名和家長聯繫，因此根本無法得知黃姓教練有前科。

馮喬蘭還提到，花蓮也有一名李姓教練，曾對未滿十四歲學生性交、猥褻獲判刑，遭學校解聘且終身不得擔任教育人員，該案雖登錄不適任教師系統，但李卻仍在民間俱樂部長期擔任總教練，且去年花蓮縣長盃羽球錦標賽，李仍列為教練，今年五月甚至帶團赴日比賽，簡直荒謬至極。

馮喬蘭強調，專任職教練目前可比照教師納入不適任教師系統，但若為外聘教練，只能以解約處理不會列入系統內，呼籲體育署，無論校內外以及是否為專任教練，都應建立完善的不適任教練查詢機制。

立委陳培瑜則說，聘僱方只能從教練證查詢系統上看到教練有無教練證，但其過去相關紀錄均無法掌握，「不當行為我們真的查不到。」體育署應站在社會公益立場揭露狼教練資訊。

張雅琳也主張建制不適任教練查詢系統，並且將兒少工作證納入國體法，確保指導兒少運動的教練都接受過保護訓練。

對此，新竹縣府回應，六月底清查七所黃曾任教的學校，查有一名學生性騷擾屬實。教育部國教署副組長詹雅惠表示，會再請地方教育局確認，以找出潛在的受害者。

花蓮縣府則說，已和體育會取得初步共識，未來體育會或單項協會舉辦賽事報名時會在簡章註明，被管制者不得列名教練帶隊。李目前在外由親友成立競技及休閒運動場館公司，租借場地收學生，這部分若教育部訂定相關規範，一定會依法辦理。

人本 教練 狼師

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