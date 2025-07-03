私立高中遭爆擅改學生自願序　校方否認：有經師生同意

學生團體EdYouth近日接獲桃園一所高中學生反應，指該校教師疑似未經學生、家長允許，逕自調整學生申請入學志願序。EdYouth認為，教師於選填志願時未能充分尊重學生的想法便逕自送出，違反教師本應善盡「輔導」學生升學的職責，更可能違反簡章規定，若為冒用將負起刑事責任。

一名Ａ生向學生團體EdYouth表示，6月5日時，教師徵求學生回校填寫志願，原先預計選填台中某私立大學音樂學系為第一志願，但在經過該名教師閱覽後，教師認為「把私立的都排在前面的想法是什麼？而且公立的都在最後面。」調整志願順序後就於系統內「送出」，事後教師才說，「回去跟爸媽討論一下這樣可不可以。」

Ａ生表示，最想去的學校被老師排在倒數第二，教師送出的第一、二個志願根本不是自己想讀的，又已將志願送出，即便家長希望修改也無法更正。又Ａ生的學妹表示，該校校長於升旗時向全校學生提到此案，表示教師只是好心幫忙，學生和家長卻不諒解。

EdYouth認為，選填志願時教師未能充分尊重學生的想法便逕自送出，嚴重違反教師本應善盡輔導學生升學的職責，更有違反大學申請入學招生簡章規定「若有冒用他人身份登入操作，而使考生權益受損，甄選委員會將配合或主動移送警單位調查，冒用者應負刑事責任」嫌疑。教育部應發函提醒全國高中，應尊重畢業生選填志願的選擇權。

啟英高中校長彭昭勳則否認，他指出，當時還有多名學生尚未填志願序，因此教師才將學生找回學校一起填報。當時Ａ生第一志願為某私立大學，但教師建議可以國立為先。事發後校方詢問多名學生，學生都表示，教師是經過學生同意才於系統內提報志願，也已將該狀況回報教育局。

彭昭勳也表示，未在朝會升旗場合公開談論此事，僅是在與校內教師溝通的場合，鼓勵教師關心學生，且不要因為遭遇一點挫折就想離開教育界。

大學甄選會則說，根據簡章規定，若考生若對招生事項有疑義，最遲可於情事發生日起10日內，以書面掛號提出申訴。但很遺憾，該名學生都沒有於時間限內以本人名義檢具證明文件提出疑義，因此依據大學申請入學招生簡章規定無法受理。

商品推薦