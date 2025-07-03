鮮奶政策受好評…北市114學年起擴大補助 寒暑假不中斷

北市推動「鮮奶周報」政策，補助公私立國小及幼兒園學生每周可兌換一瓶鮮奶或豆漿，但隨著暑假來臨全面停發，議員認為，孩童仍有持續的營養需求，不應因暑假而中斷。市長蔣萬安也裁示，新學年起擴大補助對象至設籍北市2至12歲學齡兒童，寒暑假也不應中斷。

北市4月起推動「鮮奶周報－生生喝鮮奶」政策，公私立國小及幼兒園學童持數位學生證和幼兒數位卡證每周可至六大通路兌換鮮奶或豆漿，廣受家長、學生好評，兌換率達到7成，隨著這學期結束，最後兌換期限也將至6日為止，寒暑假暫停兌換。

但不少家長也期盼寒、暑假能夠兌換，市長蔣萬安日前也在市政會議指出，政策上路一陣子逐漸趨於穩定，寒暑假應還是要讓孩子可以兌換，特別是7、8月會跟民政局進行相關銜接教育訓練，未來將以戶籍為主，包含設籍北市到外縣市念書或是外縣市到北市唸書，都應涵括在這政策範圍，且政策目的是要孩子補充鈣質，長得更高、更壯、更健康，不應有寒、暑假空窗。

議員張斯綱表示，兒童營養需求不會因為學校放假而消失，尤其對於仰賴該政策作為營養補充來源的經濟弱勢家庭，更可能造成生活負擔及營養不均的問題，與政策初衷背道而馳，應檢討現行做法，研議提供寒暑假期間的兌換額度或續發機制，至少應優先保障經濟弱勢家庭，確保孩子在全年都能獲得應有的營養支持。

教育局表示，114學年度起擴大補助對象至設籍北市2-12歲學齡兒童，為確保政策持續推動，暑假為系統串接及測試時間，最快9月正式上路。針對寒暑假期間學生營養需求，教育局將視推動成效及預算可行性，研議是否擴大涵蓋期間至全年供應。

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