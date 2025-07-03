快訊

年薪百萬也扛不住！7旬父母抗拒住養老院 他回家見這情況崩潰

曾向他求助！豐原一家受騙尋短人倫悲劇 議員謝志忠出面還原經過

鮮奶政策受好評…北市114學年起擴大補助 寒暑假不中斷

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市推動「鮮奶周報」政策，補助公私立國小及幼兒園學生每周可兌換一瓶鮮奶或豆漿，但隨著暑假來臨全面停發，議員認為，孩童仍有持續的營養需求，不應因暑假而中斷。市長蔣萬安也裁示，新學年起擴大補助對象至設籍北市2至12歲學齡兒童，寒暑假也不應中斷。圖／北市教育局提供
北市推動「鮮奶周報」政策，補助公私立國小及幼兒園學生每周可兌換一瓶鮮奶或豆漿，但隨著暑假來臨全面停發，議員認為，孩童仍有持續的營養需求，不應因暑假而中斷。市長蔣萬安也裁示，新學年起擴大補助對象至設籍北市2至12歲學齡兒童，寒暑假也不應中斷。圖／北市教育局提供

北市推動「鮮奶周報」政策，補助公私立國小及幼兒園學生每周可兌換一瓶鮮奶或豆漿，但隨著暑假來臨全面停發，議員認為，孩童仍有持續的營養需求，不應因暑假而中斷。市長蔣萬安也裁示，新學年起擴大補助對象至設籍北市2至12歲學齡兒童，寒暑假也不應中斷。

北市4月起推動「鮮奶周報－生生喝鮮奶」政策，公私立國小及幼兒園學童持數位學生證和幼兒數位卡證每周可至六大通路兌換鮮奶或豆漿，廣受家長、學生好評，兌換率達到7成，隨著這學期結束，最後兌換期限也將至6日為止，寒暑假暫停兌換。

但不少家長也期盼寒、暑假能夠兌換，市長蔣萬安日前也在市政會議指出，政策上路一陣子逐漸趨於穩定，寒暑假應還是要讓孩子可以兌換，特別是7、8月會跟民政局進行相關銜接教育訓練，未來將以戶籍為主，包含設籍北市到外縣市念書或是外縣市到北市唸書，都應涵括在這政策範圍，且政策目的是要孩子補充鈣質，長得更高、更壯、更健康，不應有寒、暑假空窗。

議員張斯綱表示，兒童營養需求不會因為學校放假而消失，尤其對於仰賴該政策作為營養補充來源的經濟弱勢家庭，更可能造成生活負擔及營養不均的問題，與政策初衷背道而馳，應檢討現行做法，研議提供寒暑假期間的兌換額度或續發機制，至少應優先保障經濟弱勢家庭，確保孩子在全年都能獲得應有的營養支持。

教育局表示，114學年度起擴大補助對象至設籍北市2-12歲學齡兒童，為確保政策持續推動，暑假為系統串接及測試時間，最快9月正式上路。針對寒暑假期間學生營養需求，教育局將視推動成效及預算可行性，研議是否擴大涵蓋期間至全年供應。

北市 教育局 鮮奶

延伸閱讀

北市「鮮奶週報」補助對象擴大 設籍學齡童皆可領

彭振聲妻亡嘶吼痛哭 蔣萬安第一時間指示局處慰問關懷

蔣萬安：民眾關心民生議題 而非只搞政治不做正事

讓專業來..北捷遊憩公司成立 蔣萬安喊目標：朝5億盈餘發展

相關新聞

狼教練猥褻學童判刑竟仍在民間執教 人本籲教育部建立不適任教練機制

人本教育基金會今偕同立委召開記者會，指新竹縣一名黃姓教練因犯猥褻罪等，已由高等法院判決在案，但縣府卻不說明是否已普查過黃...

做再久也不調薪？南市代理教師114學年度起全面提敘年資

台南市議會不分黨派議員連署提案為代理教師請命，要求市府積極研擬建立代理教師年資提敘制度，保障代理教師合理待遇以留住人才；...

黃建賓爭取台東老舊校舍改善經費 要求中央縮短城鄉差距

我國老舊校舍超過一萬棟，據統計，台東縣內50年以上教學使用校舍共有56棟，國民黨台東立委黃建賓今表示，已盤點台東縣內公立...

大學性平會 1人負擔8千學生

性平法實施將邁入第廿一年，性別平等學生倡議連線針對大學性平課程開設、性平會組成和量能進行調查，發現校園性平會的遴選標準、...

鮮奶政策受好評…北市114學年起擴大補助 寒暑假不中斷

北市推動「鮮奶周報」政策，補助公私立國小及幼兒園學生每周可兌換一瓶鮮奶或豆漿，但隨著暑假來臨全面停發，議員認為，孩童仍有...

北市「鮮奶週報」補助對象擴大 設籍學齡童皆可領

台北市補助國小以下學童每週1瓶乳品或豆漿的「鮮奶週報」4月上路，市長蔣萬安近日拍板，將補助對象從具學籍者擴大至設籍台北市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。