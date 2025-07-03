日本高等專門學校組團訪台 高雄港見證「御風輪」
日本獨立行政法人國立高等專門學校機構近日組團訪台，參觀多所科技大學、職業學校，並特別到高雄港參觀教育部實習船「御風輪」，見證台灣培育海事人才的教學與實習現場。
教育部今天發布新聞稿，日本獨立行政法人國立高等專門學校機構（National Institute of Technology）理事長谷口功（Taniguchi Isao）本月率團來訪，期盼拓展台日於海事教育、半導體領域的跨國產學合作，共同培育產業界所需人才。
訪團特別到高雄港，登船參觀教育部實習船「御風輪」。御風輪是教育部委託高雄科技大學新造的實習船，設有實境實習駕駛室、航海、輪機及高壓電3套全功能模擬機系統，學生能在船上同步完成理論學習、模擬操作與現場實務訓練。
教育部國際及兩岸教育司李毓娟表示，希望與日本推動更多實質教育交流，特別是在技術型高中、技職院校等層級，提升青年學子跨國學習與移動能力。
谷口功對台灣政府提供的國際學生獎學金政策，以及正在推動的「國際產業人才教育專班」特別感興趣，同時也歡迎台灣高中職學生到日本高專留學，畢業後可攻讀2年制專業學科，或插班一般大學3年級。
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