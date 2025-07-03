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北市「鮮奶週報」補助對象擴大 設籍學齡童皆可領

中央社／ 台北3日電
「鮮奶週報－生生喝鮮奶」政策這學期的兌換服務即將截止，提醒台北市公私立國小及幼兒園的家長與學童在7月6日前，就近前往全台6大通路完成最後一次兌換。（台北市教育局提供）中央社
「鮮奶週報－生生喝鮮奶」政策這學期的兌換服務即將截止，提醒台北市公私立國小及幼兒園的家長與學童在7月6日前，就近前往全台6大通路完成最後一次兌換。（台北市教育局提供）中央社

台北市補助國小以下學童每週1瓶乳品或豆漿的「鮮奶週報」4月上路，市長蔣萬安近日拍板，將補助對象從具學籍者擴大至設籍台北市的約23萬名學齡兒童，最快9月上路。

台北市鮮奶週報目前補助對象為約17.5萬名具台北市學籍的公私立國小及幼兒園學童，國小生持數位學生證、幼兒園學童持幼兒數位卡證，可在學期間至6大通路全台門市每週兌換1瓶指定品項的乳品或豆漿。

台北市長蔣萬安近日在市政會議上宣布，從下學期開始，鮮奶週報的兌換資格調整為視學童戶籍而非學籍，讓到外縣市念書的台北市學童都可以受惠。

此外，蔣萬安指示教育局，研擬寒、暑假期間同樣提供學童兌換乳品，因為此政策的目的是幫助孩子長得更高、更壯、更健康，所以不應該有補充鈣質的空窗期。

台北市教育局今天表示，鮮奶週報原規劃於學期間提供全市國小及幼兒園學童每週兌換鮮乳或豆漿，4月執行至今兌換率穩定維持7成，因應政策成效良好，最快9月起擴大補助對象至設籍的2至12歲學齡兒童，共約23萬人。

至於是否全年提供兌換，教育局表示，將視推動成效及預算可行性研議。

國民黨台北市議員張斯綱說，鮮奶週報廣受家長肯定，但現行模式忽略寒、暑假期間學童的營養需求，與政策初衷背道而馳，呼籲市府至少要優先保障弱勢生在假期間仍能繼續兌領乳品，避免「政策放假」。

教育局 鮮奶

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