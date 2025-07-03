學校超收...註冊費繳了也沒用 家長嘆：小一即面臨失學
有家長在網路指稱，為孩子申請台南市某私立實驗教育機構就讀，註冊費都已繳了，卻被通知因超收學生而無法就讀，但學區內小學是總量管制並已額滿，在面臨小一失學資格的路上。教育局表示，該實驗機構超收，已要求限期改善。因超收而無法就讀，家長可選擇其他實驗機構，或是就讀學一般小學，若學區國小因總量管制已額滿無法就讀，會分發到鄰近學校就讀。
這名家長說，孩子是在三月登記，五月拿到入學單，五月底通知繳交註冊費，於期限內完成繳費。孰料昨天早上上班時，校方來電表示，因教育部問題，針對他們超收學生，以致他的孩子無法如願就讀，「請媽媽自己找學校就讀。」
家長說，當下氣炸，無法接受這樣的說法，要求他們公開所有招生資訊、教育部公文等資訊，還有公開說明，相信不是只有他一個受害者。他說，昨天跟6名超收的家長連絡，到今天下午總共10人。經緊急問學區內的學校，因為是總量管制，原先是正取入學資格，因為這一錯誤，變成候補名額，無法順利就讀。「我好累，好無助！怎麼這種電視劇會出現在我身上，我該如何捍衛我的權益？」
台南市教育局表示，該實驗國小的請計畫的招生人數是72人，卻超收6人，因此，教育局要求該校限期改善，若不改善就提送台南市非學校型態教育審議委員會審議。已經報名並註冊的家長若因此而無法就讀，除了可找其他實驗機構就讀，也可回到一般學校就讀，若學區的學校是總量管制學校且已滿額，學校會協助並安排分發到其他鄰近學校就讀。台南市非學校型態實驗教育團體及機構連絡方式或網站(或FB粉絲團)https://nee.tn.edu.tw/Login/AnnInfo?AnnID=1037
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