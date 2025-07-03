雲林3小學新生掛0 1校僅剩4個年級恐併校

少子化衝擊，雲林縣有3所國小1年級零新生，其中北港育英國小下學期6年級也沒學生，形成全校只剩4個年級，縣府依「縣立國中小學變更或停辦辦法」從114學年度起育英國小將改為好收國小的分校，縣府日前召開公聽會，家長對改分校沒意見，但要求不可影響學生受教權。

雲林縣統計114學年度公立小學新生報到總人數4190人，其中古坑興昌、北港育英及口湖成龍等3校新生掛零，縣府依照教育部「1人成班」規定，沒有裁併校考量，但北港育英國小目前5年級也是沒有學生，加上1年級新生也掛零，等於全校共有兩個年級均沒有學生，且其他4個年級的學生總數也僅15人。

教育處指出，依雲林縣立中小學變更或停辦辦法第6條第4項規定，學校當學年度有2個年級以上無學生者，應合併為隸屬其他學校之分校，因此，育英國小依規定從下學期開始將改為好收國小分校。

縣府並於日前依規定到育英國小召開公聽會，出席地方人士及學生家長對改為好收國小分校沒意見，但只要求原有的美語外師、相關補助及設施設備都要延續，此外，育英國小獎助學金要留用。教育處長邱孝文對於家長的要求，允諾會確保學生的學習權益、各項福利及設施不因改制而受影響。

教育處指出，縣府曾針對分校的學生學習狀況進行調查，發現分校學生數雖少，但老師可依孩子需要給予適性教育，學習表現並不比本校差，因此，也有家長反而把孩子送到分校就讀。育英國小改為好收分校將於7月4日召開教育審議會通過，再報教育部備查。

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