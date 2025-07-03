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先就業後升學！年輕人參與「一計畫」3年 可領36萬元補助

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
高中時期曾擔任全國技能競賽數位建築建模選手的謝家榮，因熱衷實作，畢業後透過青年就業領航計畫先到企業卡位學經驗，2年下來他不僅存到學費，更累積人脈與實務經驗。圖／勞發署桃竹苗分署提供
高中時期曾擔任全國技能競賽數位建築建模選手的謝家榮，因熱衷實作，畢業後透過青年就業領航計畫先到企業卡位學經驗，2年下來他不僅存到學費，更累積人脈與實務經驗。圖／勞發署桃竹苗分署提供

勞動部與教育部推出青年就業領航計畫，提供「先就業、後升學」的彈性機制，高中時期曾擔任全國技能競賽數位建築建模選手的謝家榮，因熱衷實作，畢業後透過計畫先到企業卡位學經驗，2年下來他不僅存到學費，更累積人脈與實務經驗，更透過特殊選才管道錄取國立大學就讀。

青領計畫由合作廠商提供工作崗位，再由雇主指派專人指導青年於工作場所內實務訓練，參加計畫且成功就業的青年除工作薪資外，每個月另可申領1萬元就業津貼，最長3年可領到36萬元的補助，以作為青年未來就學、就業或創業之用；計畫結束後，青年可利用特殊選才管道，將職場經驗轉化為升學優勢，申請進入理想學校。而提供工作崗位訓練職缺的廠商，每訓練一名青年，每月可獲得補助訓練指導費5000元，最多2年。

畢業於成大南工建築科的謝家榮，高中時就對數位建設建模很感興趣，還曾擔任全國技能競賽選手，並在南區分區賽中獲得數位建設BIM職類銀牌的佳績。透過就業媒合計畫職缺，進入位於竹北的頂尖國際工程顧問股份有限公司擔任BIM工程師；2年下來，他憑藉對數位建模技術的興趣和積極學習的態度，從負責建模繪圖逐步擴大到工程案審核、客戶溝通、資料整合等業務，入職1年半因工作表現優良，被上司提拔升任經理一職，年僅20歲的他，開始獨當一面負責工程案件的進度控管、對外溝通、業主協調與團隊管理工作，也是團隊中最年輕的專案管理者之一。

謝家榮表示，2年職場經驗讓他更加確定未來要投身數位建模產業，他也意識到在專業領域仍有進步空間，因此透過特殊選才錄取國立高雄科技大學土木系，將持續朝目標邁進。

桃竹苗分署長賴家仁表示，分署將於7月16日在桃竹苗分署活動中心舉辦青領計畫專案就業媒合活動，現場預計邀請26家優質企業設攤，提供多元工作機會，協助青年就業。

高中時期曾擔任全國技能競賽數位建築建模選手的謝家榮，因熱衷實作，畢業後透過青年就業領航計畫先到企業卡位學經驗，2年下來他不僅存到學費，更累積人脈與實務經驗。圖／勞發署桃竹苗分署提供
高中時期曾擔任全國技能競賽數位建築建模選手的謝家榮，因熱衷實作，畢業後透過青年就業領航計畫先到企業卡位學經驗，2年下來他不僅存到學費，更累積人脈與實務經驗。圖／勞發署桃竹苗分署提供

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