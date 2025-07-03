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狼教練判刑停聘...仍民間執教？竹縣府「調查7學校」：1學生遭性騷

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
人本教育基金會今協同立委召開記者會，指現階段缺乏不適任教練機制，導致有猥褻前科的教練仍可在民間俱樂部執教。記者許維寧／攝影
人本教育基金會今協同立委召開記者會，指現階段缺乏不適任教練機制，導致有猥褻前科的教練仍可在民間俱樂部執教。記者許維寧／攝影

人本教育基金會今偕同立委召開記者會，指新竹縣一名黃姓教練因犯猥褻罪等，已由高等法院判決在案，縣府卻不說明是否已普查過黃姓教練任職過的學校，又黃曾任職民間場館，更無積極通知曾接觸黃的學生。對此，新竹縣府回應，去年4月知悉後就停聘該名教練，6月底清查7所曾任教的學校，不論男、女普查對象，並查有1名學生性騷擾屬實。

人本教育基金會執行長馮喬蘭表示，新竹黃姓教練過去在國小任職時，曾至少對7名學生犯猥褻、權勢性騷罪，由高院判決在案，但黃先前不只在4、5所學校擔任過教練，還曾在4所民間場館任教，可能藉此接觸更多學生。又即便黃姓教練性侵認定屬實，學校卻以保密為由只普查女學生，直到最近家長看到新聞進而詢問子女，才發現子女也有被害經驗，可見新竹縣政府並未落實普查。

新竹縣政府回應，去年4月2日知悉後，進行校安通報及社政通報，當天並立即停聘該名教練。去年6月28日開始清查該名教練曾任教的學校，是否有潛在受害學生，總計清查7所學校，發現該名教練曾在其中6所學校任職，每次普查皆確實辦理，不論男、女皆為普查對象，並查有1名學生性騷擾屬實。

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